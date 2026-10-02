HIER leben Sie im Ruhestand am besten

Wo lässt es sich im Ruhestand am angenehmsten leben? Eine aktuelle Rangliste sorgt für eine Überraschung: Nicht Spanien, Portugal oder Italien landen ganz oben, sondern ein Land in Südamerika. Uruguay führt den "Global Retirement Index 2026" mit 99,9 Punkten an.

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Erstellt wurde das Ranking von der Lissabonner Beratungsfirma Global Citizen Solutions. Untersucht wurden 46 Länder und Regionen, die Aufenthaltsmöglichkeiten für Pensionisten und finanziell unabhängige Menschen anbieten.

Bewertet wurden unter anderem Lebensqualität, Steuern, Visaverfahren, Mobilität sowie die Voraussetzungen für eine spätere Staatsbürgerschaft. Die Lebensqualität fließt mit 30 Prozent am stärksten in die Gesamtwertung ein.

Direkt hinter Uruguay landen Mauritius mit 99,8 Punkten und Spanien mit 99,6. Costa Rica folgt auf Platz vier, Portugal komplettiert die Top fünf.

1.700 Dollar reichen für Uruguay

Wer seinen Ruhestand in Uruguay verbringen möchte, muss für einen dauerhaften Aufenthalt monatlich mindestens 1.700 US-Dollar an Einkommen oder verfügbaren Mitteln nachweisen. Dazu können etwa Pensionen, Mieteinnahmen, Dividenden oder Ersparnisse zählen.

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Auch Angehörige können unter bestimmten Voraussetzungen mitkommen. Eine Einbürgerung ist – abhängig vom persönlichen Status – nach drei bis fünf Jahren möglich.

Beim Thema Lebensqualität ist Uruguay allerdings nicht Spitzenreiter. Hier landet das Land nur auf Platz 13.

Spanien ist Europas Nummer eins

Das beste europäische Land im Gesamtranking ist Spanien auf Platz drei. Besonders bei der Lebensqualität punktet das Land: Mit 94,4 Punkten liegt es in dieser Kategorie auf Rang fünf.

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Beim Thema Steuern sieht es dagegen deutlich schlechter aus. Spanien landet in dieser Kategorie auf dem letzten Platz des Rankings.

Portugal kommt insgesamt auf Platz fünf, Italien auf Rang neun und Griechenland auf Rang zehn.

Österreich bei Lebensqualität ganz vorne

Besonders interessant für Österreicher: Betrachtet man ausschließlich die Lebensqualität, verschiebt sich das Bild deutlich. Neun der zehn bestplatzierten Länder liegen in Europa.

An der Spitze steht Irland, gefolgt von Neuseeland und Andorra. Österreich landet dabei auf Platz vier – noch vor Spanien, Portugal und Italien.

Die Top 10 für den Ruhestand

Uruguay Mauritius Spanien Costa Rica Portugal Paraguay Lettland Andorra Italien Griechenland

Wer also vor allem auf Lebensqualität schaut, findet die besten Bedingungen laut Index vor allem in Europa. Beim Gesamtpaket aus Aufenthalt, Steuern, Kosten und Lebensqualität liegt 2026 allerdings überraschend Uruguay an der Spitze.