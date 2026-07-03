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In Favoriten

18-Jähriger crasht Mamas SUV - und läuft davon

Mehrere beschädigte Autos nach einem Unfall, bei dem ein Audi Q7 Poller umgefahren hat.
© Viyana Manset Haber
Spektakulär eingebaut hat sich Donnerstagabend ein 18-jähriger Pole, die mit dem Audi Q7 seiner Mutter in Favoriten eine Runde dreht.
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Wien. Passiert ist der Unfall in der Ettenreichgasse: Da verlor der 18-Jährige gleich nach der Troststraße die Kontrolle über den Nobel-SUV und räumte damit zunächst einmal drei Poller aus dem Weg. Danach krachte er mit dem Q7 in einen geparkten Kombi - den meisten trug Mamas Auto davon, aber auch der abgestellte Wagen wurde am Heck stark beschädigt.

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Das war aber noch nicht alles: Quasi im Billardkugel-Effekt wurde der weiße Kombi auf einen davor geparkten Wagen und dieser wiederum auf ein Auto vor ihm geschoben. Auch die beiden Fahrzeuge müssen definitiv in die Spenglerwerktstatt.

In einer ersten Panikreaktion rannte der junge Pole davon - kam aber kurz danach zurück, weil er wohl ahnte, dass man ihn über die Fahrzeughalterin schnell ausforschen würde. Der Bursche hatte übrigens 0,0 Promille intus.

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