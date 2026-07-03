Lkw kracht in Friseurgeschäft! Saloninhaberin tot

Ein mit Schotter beladener Lkw ist am Freitagmittag in der Oststeiermark in ein Friseurgeschäft gekracht. Die Inhaberin des Salons starb, mehrere Menschen wurden verletzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Freitagmittag ereignete sich in der Oststeiermark ein schrecklicher Unfall, der ein Todesopfer und mehrere Verletzte forderte. Ein mit Schotter beladenes Schwerfahrzeug kam von der Straße ab, durchschlug die Mauer eines Hauses und blieb in dem darin befindlichen Friseurgeschäft stecken.

Schwächeanfall als Unfallursache

Grund für den Unfall dürfte laut Angaben der Polizei ein Schwächeanfall des Lkw-Lenkers gewesen sein. Durch diesen medizinischen Notfall verlor der Berufskraftfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte die Polizei zudem fest, dass der Lkw-Lenker zum Unfallzeitpunkt leicht alkoholisiert war.

Saloninhaberin stirbt vor Ort

Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine Frau, die sich während des Aufpralls im Haus aufgehalten hatte. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterlungitz, Roman Becker, bestätigte gegenüber, dass es sich bei der Verstorbenen um die Inhaberin des Friseursalons handelt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Hubschrauber retten die Verletzten

Neben der getöteten Inhaberin forderte der Unfall weitere Opfer im Gebäude. Mindestens zwei weitere Frauen, bei denen es sich um Angestellte des Betriebs handelt, wurden laut ersten Informationen schwer verletzt. Auch der Lkw-Lenker selbst erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Um eine schnelle medizinische Versorgung zu gewährleisten, standen unter anderem zwei Rettungshubschrauber im intensiven Rettungseinsatz.