Oststeiermark
LKW kracht in Friseurgeschäft! Saloninhaberin tot
Am Freitagmittag ereignete sich in der Oststeiermark ein schrecklicher Unfall, der ein Todesopfer und mehrere Verletzte forderte. Ein mit Schotter beladenes Schwerfahrzeug kam von der Straße ab, durchschlug die Mauer eines Hauses und blieb in dem darin befindlichen Friseurgeschäft stecken.
Schwächeanfall als Unfallursache
Grund für den Unfall dürfte laut Angaben der Polizei ein Schwächeanfall des Lkw-Lenkers gewesen sein. Durch diesen medizinischen Notfall verlor der Berufskraftfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte die Polizei zudem fest, dass der Lkw-Lenker zum Unfallzeitpunkt leicht alkoholisiert war.
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Saloninhaberin stirbt vor Ort
Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine Frau, die sich während des Aufpralls im Haus aufgehalten hatte. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterlungitz, Roman Becker, bestätigte gegenüber, dass es sich bei der Verstorbenen um die Inhaberin des Friseursalons handelt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.
Hubschrauber retten die Verletzten
Neben der getöteten Inhaberin forderte der Unfall weitere Opfer im Gebäude. Mindestens zwei weitere Frauen, bei denen es sich um Angestellte des Betriebs handelt, wurden laut ersten Informationen schwer verletzt. Auch der Lkw-Lenker selbst erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Um eine schnelle medizinische Versorgung zu gewährleisten, standen unter anderem zwei Rettungshubschrauber im intensiven Rettungseinsatz.
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