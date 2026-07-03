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Erst 2029 wieder?

Neue Spekulationen um die Airpower

Ein Militärjet Aermacchi Alenia MA-346 fliegt mit Kondensstreifen am bewölkten Himmel.
© APA/ERWIN SCHERIAU
Die Zukunft der Airpower in Zeltweg ist erneut ungewiss.
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Nachdem die nächste Auflage der Flugschau bereits von 2026 auf 2027 verschoben worden war, könnte die Veranstaltung nun noch länger auf sich warten lassen. Wie die Kleine Zeitung berichtet, prüft das Verteidigungsministerium derzeit mehrere offene Punkte. Eine endgültige Entscheidung soll erst im Herbst fallen.

Ein österreichischer Blackhawk-Hubschrauber feuert Täuschkörper bei einer Flugshow ab.
ABD0084_20240906 - ZELTWEG - ÖSTERREICH: Ein S-70 Blackhawk Hubschrauber der Luftstreitkräfte des Österreichischen Bundesheers anl. der Flughsow 'Airpower 2024' am Freitag, 06. September 2024, in Zeltweg. - FOTO: APA/ERWIN SCHERIAU © APA/ERWIN SCHERIAU

Offiziell verweist das Ministerium darauf, dass noch verschiedene Komponenten geprüft würden. Hintergrund dürften jedoch vor allem die angespannte Budgetlage und die Sparmaßnahmen beim Bundesheer sein. Zwar steigen die Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren weiter, das Geld wird jedoch vor allem für Personal, Ausrüstung und den Ausbau der militärischen Fähigkeiten benötigt. "Da zählt jetzt jede Million", zitiert die Kleine Zeitung einen mit den Planungen vertrauten Insider.

Sechs Flugzeuge ziehen rote und gelbe Rauchstreifen am grauen Himmel bei einer Flugshow.
ABD0056_20240907 - ZELTWEG - ÖSTERREICH: 'Viva Espana' - Casa 101 der spanischen Luftwaffe im Rahmen der 'Airpower 2024' am Samstag, 7. September 2024, in Zeltweg. - FOTO: APA/FELIX NEUMANN © APA/FELIX NEUMANN

Erst 2029 wieder?

Mit einer erneuten Verschiebung könnte das Bundesheer mehrere Millionen Euro einsparen. Allein die Sachleistungen sowie der Personalaufwand für tausende Soldaten und zivile Mitarbeiter schlagen laut Bericht mit insgesamt drei bis vier Millionen Euro zu Buche. Zuletzt beteiligten sich auch das Land Steiermark und Red Bull finanziell an der Veranstaltung.

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Für die Region wäre ein weiterer Ausfall ein herber Rückschlag. Zur Airpower 2024 kamen rund 250.000 Besucher nach Zeltweg und sorgten für volle Hotels, hohe Umsätze in der Gastronomie sowie einen bedeutenden touristischen Werbeeffekt. Laut Kleine Zeitung wird intern inzwischen sogar darüber spekuliert, dass die nächste Airpower erst 2028 oder sogar 2029 stattfinden könnte.

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