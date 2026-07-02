Das sind alle Öffi-Baustellen im Sommer in Wien

Mit dem Ferienbeginn startet in Wien der Baustellensommer. Mehrere U-Bahn-, S-Bahn-, Badner-Bahn- und Straßenbahnlinien sind von Sperren und Umleitungen betroffen.

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Mit Beginn der Sommerferien starten zahlreiche Bauarbeiten im Wiener Öffi-Netz. Betroffen sind U-Bahn, S-Bahn, Badner Bahn und mehrere Straßenbahnlinien. Fahrgäste müssen in den kommenden Wochen mit Sperren, Umleitungen und längeren Intervallen rechnen.

U-Bahn eingeschränkt

Bei der U4 werden bis Anfang August Weichen und Gleiskreuzungen zwischen Schwedenplatz und Landstraße erneuert. Die Linie fährt in dieser Zeit nur zwischen Heiligenstadt und Schwedenplatz sowie zwischen Hütteldorf und Landstraße/Wien Mitte. Als Ausweichmöglichkeiten werden U1, U2 und U3 empfohlen.

Bei der U6 können noch bis Mittwoch, 30. Juli jeweils von Montag bis Donnerstag ab 22:30 Uhr die Stationen Burggasse-Stadthalle und Thaliastraße nur auf einem Gleis angefahren werden. Dadurch verlängern sich die Intervalle.

S-Bahn und Lokalbahn

Von Samstag, 4. Juli, bis Samstag, 6. September ist die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern gesperrt. Auf diesem Abschnitt verkehren keine Züge. Während der Sperre stehen zwei Buslinien als Schienenersatzverkehr zur Verfügung.

Auch die Badner Bahn fährt von Samstag, 4. Juli, bis Samstag, 6. September nur zwischen Baden und Inzersdorf Lokalbahn.

Mehrere Bim betroffen

Die Straßenbahnlinie 31 wird von Montag, 6. Juli, bis Sonntag, 31. August wegen der Sanierung der Floridsdorfer Brücke bis Friedrich-Engels-Platz kurzgeführt.

Die Linie 46 ist noch bis voraussichtlich Sonntag, 12. Juli zwischen Thaliastraße und Ring-Volkstheater gesperrt.

Von Dienstag, 7. Juli, bis Ende August wird die Linie 1 zwischen Karlsplatz und Julius-Raab-Platz über den Stubenring umgeleitet.

Weitere Sperren folgen

Ab Montag, 13. Juli kommen weitere Einschränkungen hinzu. Laut Quelle wird die U3 zweigeteilt. Außerdem werden die Straßenbahnlinien 5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42 kurzgeführt oder umgeleitet.