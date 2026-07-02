Das gab‘s noch nie! Kärntner Seen über 30 Grad

Die anhaltende Hitze treibt die Wassertemperaturen in Kärntens Seen auf Rekordwerte. Experten beobachten bereits Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen.

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Mehrere Kärntner Seen erreichen derzeit außergewöhnlich hohe Wassertemperaturen. Besonders kleinere Gewässer sind betroffen. Der Rauschelesee erreichte am Dienstag mit 30,6 Grad einen historischen Höchstwert.

Der Wörthersee in Kärnten. © Getty Images

Rekorde in Kärnten

"Das ist laut unseren Aufzeichnungen ein Allzeit-Rekord für die Kärntner Seen", sagt Johannes Moser vom Hydrografischen Dienst Kärnten gegenüber der Kleinen Zeitung.

Auch der Maltschacher See und der Gösselsdorfer See nähern sich der 30-Grad-Marke. Selbst der Weißensee erreichte am Montag 27 Grad.

Experten beobachten Entwicklung

Ob die Seen durch die hohen Temperaturen kippen könnten, lasse sich laut Experten nicht pauschal beantworten.

"Das würde bedeuten, dass der ganze Sauerstoff im Gewässer aufgebraucht wird und Organismen sterben. Davon sind wir bei den größeren Seen noch weit entfernt. Bei kleineren Teichen ist es aber durchaus möglich", erklärt Georg Santner vom Institut für Seenforschung in der Kleinen Zeitung.

Auch die vielen Badegäste seien derzeit kein Problem. "Natürlich bringen diese Sonnencreme ins Wasser ein und Kinder urinieren hinein. Aber diese Belastung halten sie aus", so Santner.

Folgen auch im Winter

"Es ist mehr Energie im See und er kühlt immer später aus", sagt Seenforscher Santner. Dadurch verschiebe sich auch die jährliche Durchmischung der Seen immer weiter nach hinten.

Die Folgen zeigen sich bereits seit Jahren. Der Wörthersee wurde seit 2006 nicht mehr zum Eislaufen freigegeben. Auch am Weißensee werde tragfähiges Natureis immer seltener. Selbst Veranstaltungen im Jänner mussten in den vergangenen Jahren regelmäßig um ihre Durchführung bangen.