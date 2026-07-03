Erster E-Auto-Hersteller gibt lebenslange Akku-Garantie

Der chinesische Autobauer Chery geht bei der Absicherung seiner Elektroautos einen ungewöhnlichen Schritt.

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Auf dem Heimatmarkt erhalten Erstbesitzer bestimmter Elektro- und Hybridmodelle künftig eine lebenslange Garantie auf die wichtigsten Komponenten des elektrischen Antriebs. Die Garantie umfasst den Traktionsakku, den Elektromotor sowie die elektronische Steuereinheit und gilt für Fahrzeuge mit den sogenannten Rhino-Batterien, sofern sie nicht gewerblich genutzt werden.

Die neue Garantie fällt mit der Einführung verschärfter Sicherheitsvorschriften für Elektroauto-Akkus in China zusammen. Seit dem 1. Juli gilt dort der neue Standard GB38031-2025, der als einer der weltweit strengsten für Hochvoltbatterien gilt. Demnach dürfen Akkus selbst nach einem sogenannten thermischen Durchgehen zwei Stunden lang weder Feuer fangen noch explodieren. Außerdem muss verhindert werden, dass innerhalb der ersten fünf Minuten Rauch in den Fahrgastraum eindringt, damit Insassen das Fahrzeug sicher verlassen können.

Versprechen

Zusätzlich müssen die Batterien harte Belastungstests bestehen, darunter Einschläge mit einer Stahlkugel sowie Hunderte Schnellladezyklen, ohne dass sicherheitsrelevante Schäden auftreten.

Chery unterstreicht das Vertrauen in die eigene Batterietechnik mit einem weiteren Versprechen: Sollte ein Fahrzeug durch einen akkubedingten Brand irreparabel beschädigt werden, will der Hersteller es durch ein gleichwertiges Neufahrzeug ersetzen. Branchenbeobachter sehen darin einen möglichen Trend. Auch andere Hersteller arbeiten an deutlich längeren Garantiezeiten, um das Vertrauen in Elektroautos und deren Wiederverkaufswert langfristig zu stärken.