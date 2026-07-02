Pralinen-Hersteller macht dicht

Für den Schokoladen- und Pralinenhersteller DreiMeister ist die Insolvenz endgültig besiegelt. Ein Investor wurde nicht gefunden, das Werk wird geschlossen.

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Bei einer Betriebsversammlung am Dienstag erhielten alle verbliebenen Mitarbeiter ihre Kündigung, wie Bild berichtet. Zuvor war es trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, einen Investor für die DreiMeister Spezialitäten GmbH & Co. KG zu finden.

Kein Investor gefunden

Insolvenzverwalter Michael Schütte sagte gegenüber der deutschen Bild: "Trotz intensiver Bemühungen hat niemand ein konkret umsetzbares Angebot für einen Einstieg oder die Übernahme des Unternehmens abgegeben."

Die DreiMeister Spezialitäten GmbH & Co. KG hatte erst im Mai Insolvenz angemeldet.

101 Mitarbeiter betroffen

Da die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Gehälter der 101 Mitarbeiter während der Kündigungsfrist zu bezahlen, haben alle Betroffenen vom ersten Tag an Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Nach Angaben von Michael Schütte waren Mitarbeiter der Agentur für Arbeit bereits bei der Betriebsversammlung vor Ort und unterstützten die Beschäftigten bei den notwendigen Formalitäten.

Gründe für das Aus

Nach Angaben des Insolvenzverwalters war für potenzielle Investoren unklar, welche Kunden und Lieferanten nach der Insolvenz erhalten geblieben wären. "Damit fehlte die Grundlage, um die künftigen Umsätze verlässlich zu kalkulieren", sagte Schütte.

Als Ursachen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nannte er Insolvenzen von Kunden, stark gestiegene Rohstoffpreise und Ernteausfälle. Hinzu kamen die Expansionspläne von Geschäftsführer Markus Luckey. Die dafür notwendigen Investitionen fielen laut Schütte in die Zeit der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise, wodurch die Kosten massiv stiegen.

Abschied nach Jahren

Besonders betroffen ist die Belegschaft. Viele Beschäftigte arbeiteten seit Jahren oder sogar Jahrzehnten für den laut Firmenangaben führenden Premiumhersteller von Pralinen- und Schokoladenartikeln.

Michael Schütte sagte: "In der Belegschaft war ein starker Zusammenhalt untereinander zu spüren und eine Loyalität gegenüber dem Unternehmen."