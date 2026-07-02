Benko-Schuldspruch: OGH verstärkt Strafe

Paukenschlag um Signa-Gründer. Im Benko-Prozess hat das OGH den Schuldspruch bestätigt. Knaller: Das Gericht hebt den Teilfreispruch auf

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Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Donnerstag den Schuldspruch des ersten Urteils gegen René Benko wegen betrügerischer Krida bestätigt. Den Teilfreispruch hob er indes auf und wies diesen Punkt zur Neuverhandlung an das Erstgericht, das Landesgericht Innsbruck, zurück. Der Signa-Gründer war im Oktober 2025 erstinstanzlich teilschuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft verurteilt worden.

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