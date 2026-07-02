Hammer-Gerücht um neuen iRing von Apple

Ein neues Patent deutet darauf hin, dass Apple weiter an einem smarten Ring arbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei offenbar die Steuerung anderer Geräte.

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Gerüchte über einen smarten Ring von Apple gibt es bereits seit vielen Jahren. Unmittelbar nach dem Tod von Steve Jobs wurde berichtet, ein sogenannter iRing solle Handgesten erfassen und damit einen möglichen Apple-Fernseher steuern. Der Fernseher erschien jedoch nie.

Neue Patente veröffentlicht

Im Jahr 2020 wurde über ein Patent berichtet, das einen smarten Ring als Steuerelement für mögliche AR- und VR-Geräte von Apple beschrieb. Auch daraus entstand bislang kein Produkt.

Das jüngste Patent stammt aus dem Jahr 2025. Es beschreibt einen Ring mit Touchoberfläche als zusätzliche Eingabemöglichkeit für einen Mac oder ein iPad.

Bedienung statt Fitness

Laut Patent sollen die Ringe klein und leicht sein, sodass sie sich auch im Alltag problemlos tragen lassen. Das Zubehör könnte als Ersatz für Maus oder Touchpad dienen.

Die jüngsten Patente behandeln den Ring als eine von mehreren Eingabemethoden und nicht als Fitnessgerät.

Markteinführung offen

Der aktuelle Stand der Patente deutet darauf hin, dass Apple den smarten Ring eher als kleine Fernsteuerung für andere Geräte sieht als als Konkurrenz zu Fitnessringen.

Ob daraus tatsächlich ein Produkt entsteht, bleibt offen. Der Text verweist darauf, dass nicht alle Entwicklungen von Apple auf den Markt kommen. Als Beispiel wird das über Jahre entwickelte Apple-Auto genannt, dessen Projekt nach fast einem Jahrzehnt wieder eingestellt wurde.