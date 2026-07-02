Diese Süßigkeiten verschwinden im Sommer aus den Regalen

Viele beliebte Süßigkeiten verschwinden im Sommer aus den Regalen. Dahinter steckt keine Lieferpanne, sondern eine seit Jahrzehnten geplante Verkaufspause.

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Viele Kundinnen und Kunden wundern sich jedes Jahr, wenn Ferrero-Produkte wie Kinder Schokolade, Duplo oder Yogurette im Frühjahr plötzlich nicht mehr erhältlich sind. Nach Angaben von Ferrero handelt es sich dabei um eine bewusste Sommerpause, die dem Schutz der Produktqualität dient.

Qualität steht im Fokus

Wie Ferrero auf seiner Unternehmenswebsite erklärt, enthalten viele der betroffenen Produkte einen hohen Anteil an Milchcreme oder Schokolade und reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Während Transport, Lagerung oder Einkauf könnten sie in den warmen Monaten schneller an Qualität verlieren. Um Geschmack, Konsistenz und Aussehen zu gewährleisten, werden diese Produkte deshalb jedes Jahr vorübergehend aus dem Sortiment genommen.

Laut Ferrero gehört die Sommerpause bereits seit Jahrzehnten zum Vertriebskonzept.

Diese Produkte betroffen

Von der Sommerpause betroffen sind laut Ferrero unter anderem Kinder Schokolade, Yogurette, Duplo, Kinder Country sowie Hanuta Riegel, je nach Sortiment.

Nicht betroffen sind dagegen Nutella, Kinder Bueno, Kinder Joy, Raffaello oder Tic Tac. Diese Produkte bleiben ganzjährig erhältlich.

Rückkehr im Herbst

Wer derzeit noch Kinder Schokolade oder Duplo im Supermarkt findet, sieht Restbestände. Die Umstellung erfolgt nicht bundesweit an einem festen Tag, sondern abhängig von Lagerbestand und Lieferungen. Sind die Bestände verkauft, bleiben die Regale bis zum Ende der Sommerpause meist leer.

Nach Angaben von Ferrero kehren die Produkte üblicherweise ab September schrittweise in den Handel zurück. Mit sinkenden Temperaturen beginnt die Auslieferung an Supermärkte und Discounter erneut.

Jedes Jahr neue Fragen

Wie t-online berichtet, wird die Sommerpause regelmäßig mit Lieferengpässen oder Produktionsproblemen verwechselt. Ferrero betont jedoch, dass die Maßnahme ausschließlich dem Produktschutz dient und nicht auf Rohstoffmangel oder Produktionsprobleme zurückzuführen ist.