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Im Dezember

ÖBB erhöht Ticketpreise: So teuer wird Bahnfahren

ÖBB-Zug steht bei Sonnenuntergang am Bahnsteig auf der Ostbahn.
© ÖBB
Die ÖBB erhöhen ihre Preise für Standardtickets und Vorteilscard zum Fahrplanwechsel im Dezember um durchschnittlich 3,5 Prozent.
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Die anhaltend hohen Energiepreise und der damit verbundene Kostendruck machten die Erhöhung erforderlich, begründeten die ÖBB ihre Entscheidung.

"Sparschiene"-Tickets

Neben den Standardfahrkarten bieten die ÖBB auch günstigere "Sparschiene"-Tickets an. Diese sind zuggebunden, können nicht storniert werden und stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Wie die ÖBB mitteilten, bleiben die Ab-Preise für diese Sparschiene-Tickets unverändert.

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