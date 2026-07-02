Im Dezember
ÖBB erhöht Ticketpreise: So teuer wird Bahnfahren
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Die anhaltend hohen Energiepreise und der damit verbundene Kostendruck machten die Erhöhung erforderlich, begründeten die ÖBB ihre Entscheidung.
"Sparschiene"-Tickets
Neben den Standardfahrkarten bieten die ÖBB auch günstigere "Sparschiene"-Tickets an. Diese sind zuggebunden, können nicht storniert werden und stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Wie die ÖBB mitteilten, bleiben die Ab-Preise für diese Sparschiene-Tickets unverändert.
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