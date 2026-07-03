Anthropic geht an die Börse: Das müssen Sie wissen

Anthropic, einer der heißesten KI-Konzerne der Welt, hat den Sprung an die Börse eingeleitet. Der Wettlauf mit OpenAI und SpaceX um die größten Tech-Notierungen des Jahres ist eröffnet.

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Am 1. Juni 2026 reichte Anthropic vertraulich den Entwurf für eine Börsennotierung bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Das Unternehmen selbst hält sich bedeckt: Wann genau es losgeht, hängt von den Marktbedingungen ab. Fest steht nur: Die Zahl der Aktien und der Ausgabepreis sind noch offen.

Gigantische Bewertung

Anthropic ist kein kleines Licht. Ende Mai sammelte das Unternehmen satte 65 Milliarden US-Dollar ein – bei einer Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar. Damit hat Anthropic seinen Erzrivalen OpenAI bei der Bewertung bereits überholt.

Der große Tech-Wettlauf

Die Konkurrenz schläft nicht: Elon Musks SpaceX startete am 4. Juni mit seiner Roadshow, peilte ein Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar an: Bei einer Bewertung von astronomischen 1,75 Billionen Dollar. Der Börsengang von SpaceX erfolgte schließlich am 12. Juni.

Auch OpenAI arbeitet angeblich an einer Notierung. 2026 könnte damit ein Rekordjahr für US-Börsengänge werden. Goldman Sachs prophezeit Erlöse von bis zu 160 Milliarden Dollar.

Was Anleger jetzt wissen müssen

Für Privatanleger gilt: Geduld. Die finanziellen Details – Umsatz, Verluste, Nutzerzahlen – werden frühestens 15 Tage vor der Roadshow veröffentlicht. Das kann noch Wochen dauern.

Erst dann erfahren Interessenten, welche Broker für die Zuteilung der Aktien vorgesehen sind. Der Ablauf folgt einem festen Muster: Investorenprofil erstellen, Prospekt studieren, unverbindliche Kaufabsicht abgeben und dann hoffen, dass am Vorabend oder am Morgen des Börsengangs die Zusage kommt.