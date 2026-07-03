Hier ist Niederösterreichs Heurigen-Himmel

Prost. 124 Betriebe, ein Siegel, null Kompromisse: Niederösterreichs beste Heurige wurden gekürt, und diesmal geht es nicht ums schnellste Achterl, sondern um echte Qualität.

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117 Weinbetriebe und 7 Mostheurige dürfen sich ab sofort „Top-Heuriger" nennen – quasi der Ritterschlag unter der Buschenschank-Laterne.

Politprominenz hebt das Glas

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) lässt es sich nicht nehmen, die Bedeutung der Institution zu unterstreichen: „Unsere Heurigen prägen die Identität Niederösterreichs wie kaum eine andere Institution. Sie stehen für regionale Wertschöpfung, nachhaltige Landwirtschaft und lebendige Ortskerne. Die Top-Heurigen zeigen eindrucksvoll, wie erfolgreich bäuerliche Familienbetriebe Genuss, Qualität und Regionalität miteinander verbinden."

Auch Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager greift tief ins Lob-Fass: „Hinter jedem Top-Heurigen stehen Familien, die mit großem Engagement, Innovationskraft und Qualitätsbewusstsein arbeiten. Sie sichern Einkommen in den Regionen, erhalten bäuerliche Strukturen und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Attraktivität des ländlichen Raums."

Botschafter mit Glas in der Hand

Weinbauverband-Präsident Reinhard Zöchmann sieht die Betriebe als Aushängeschild: „Die Top-Heurigen stehen für die erfolgreiche Verbindung von Weinbau, Kulinarik und Regionalität. Sie tragen wesentlich dazu bei, das hohe Ansehen des niederösterreichischen Weins zu stärken und die Besonderheiten unserer Weinbaugebiete erlebbar zu machen."

Auch Johann Höfinger, Obmann der Direktvermarkter, stößt ins selbe Horn: „Die niederösterreichischen Heurigen sind wichtige Botschafter unserer bäuerlichen Direktvermarktung. Sie verbinden hochwertige regionale Produkte mit echter Gastfreundschaft und schaffen einzigartige Genussmomente für Gäste aus dem In- und Ausland. Die Top-Heurigen zeigen eindrucksvoll, welches Qualitätsniveau unsere Betriebe erreichen."

Wer darf sich jetzt Krügel schwenkend feiern

Das Gütesiegel steht für höchste Qualität bei Wein, Most und Schmankerln, echte Gastfreundschaft und die Verbindung von Landwirtschaft, Kulinarik und Tourismus – streng geprüft, nicht einfach verliehen. In jedem Weinbaugebiet gibt es einen Jahressieger, dazu einen Sonderpreis für den besten Mostheurigen. Die glücklichen Gewinner:

Carnuntum: Weingut und Top-Heuriger Robert Nadler, Arbesthal Kamptal: Weinhof Waldschütz, Obernholz Kremstal: Winzerhof Dockner, Höbenbach Thermenregion: Heurigenweingut Frühwirth, Teesdorf Traisental: Winzerhaus Hans Schöller, Wagram ob der Traisen Wagram: Hof Blauensteiner, Kirchberg am Wagram Weinviertel: Heuriger Wein.Küche der Familie Neustifter, Poysdorf Sonderpreis Most: Zur steinernen Birne, Familie Oberaigner-Binder, St. Peter in der Au

Wer den Rest der Liste sucht: www.top-heuriger.at.

Fazit: Niederösterreich beweist einmal mehr – im Glas liegt die Wahrheit, und die schmeckt hier besonders gut.