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Ehrung

Ybbsitz und Gaming als "Wanderdörfer" ausgezeichnet

Frau wandert auf einem schmalen Bergpfad zwischen grünen Büschen und Felsen.
© Mostviertel Tourismus
Zwei weitere Perlen im Wanderland Mostviertel: Gaming-Lackenhof am Ötscher und Ybbsitz wurden offiziell als Österreichische Wanderdörfer zertifiziert.
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Damit klettert die Region auf sechs ausgezeichnete Gemeinden – österreichweiter Spitzenwert, den keine andere Destination erreicht.

Höchste Qualität als Maßstab

Neben Göstling an der Ybbs, Hollenstein an der Ybbs, Annaberg und Mitterbach dürfen sich nun auch Gaming-Lackenhof und Ybbsitz mit dem begehrten Gütesiegel schmücken. „Das Österreichische Wandergütesiegel steht für höchste Standards im Wandertourismus – von gut markierten, naturnahen Wegen bis zur professionellen Wanderinfrastruktur. Die Zertifizierung von Gaming-Lackenhof und Ybbsitz und die Tatsache, dass wir im Mostviertel nun sechs Wanderdörfer haben, unterstreichen unseren Qualitätsanspruch und unsere gezielte Ausrichtung beim Thema Wandern", sagt Andreas Purt, Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus und Vorstandsmitglied der Österreichischen Wanderdörfer.

Ötscher und Schmiedekunst locken

In Gaming-Lackenhof dominiert der Ötscher als Wahrzeichen und Ziel des zertifizierten Leitwanderwegs, ergänzt durch anspruchsvolle Alpintouren, Trailrunning-Strecken und den launigen Themenweg „GeBIERgsweg". Ybbsitz wiederum verbindet Natur mit jahrhundertealter Schmiedetradition, der Leitwanderweg führt auf den Prochenberg mit spektakulärem Rundumblick übers Mostviertel. Auch für Familien ist mit leichten bis mittelschweren Touren bestens gesorgt.

Ausbau der Wandergastgeber geplant

Als Nächstes soll ein Netzwerk zertifizierter Wandergastgeber in beiden Gemeinden entstehen. „Wir sind mit den Gemeinden im Austausch und begleiten interessierte Betriebe dabei, sich gezielt auf Wandergäste auszurichten. So wird aus der Auszeichnung Schritt für Schritt ein noch stimmigeres Wander- und Urlaubserlebnis", erklärt Julia Stix von der Tourismusregion Ybbstaler Alpen.

Fazit: Das Mostviertel wandert der Konkurrenz klar davon.

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