Blaulicht und Blasmusik in Retz

205 Polizistinnen und Polizisten wurden am Hauptplatz feierlich ausgemustert und angelobt.

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Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Nationalrat Andreas Minnich (in Vertretung von LH Mikl-Leitner, ÖVP) und Landespolizeidirektor Franz Popp gratulierten – umrahmt von der Polizeimusik NÖ und stolzen Angehörigen.

Innenminister Karner spricht. © APA-Images / OTS / Oliver Greene

Gruppenbild vor dem Retzer Rathaus. © APA-Images / OTS / Oliver Greene

Verstärkung für die Straße

102 der frischgebackenen Beamten treten nun regulären Dienst an, 78 erfahrene Kollegen schlossen ihre Ausbildung für die mittlere Führungsebene ab. Dazu schworen 25 neue Grenzpolizeiassistenten ihren Eid. "Die Stärkung der Polizei in Niederösterreich wird konsequent fortgesetzt", so Karner. Popp zeigte sich stolz: "Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden ihren Dienst mit höchster Professionalität, Engagement und Menschlichkeit versehen."

Auf die Fahne schwören. © APA-Images / OTS / Oliver Greene

Bewerberzahlen explodieren

Der Polizeiberuf boomt: Für den Aufnahmetermin im September gingen knapp 630 Bewerbungen ein – doppelt so viele wie im Vorjahr (330). Bereits im Frühjahr wurden 154 weitere Polizisten ausgemustert, rund 120 sollen heuer noch in den Streifendienst folgen.

Fazit: Niederösterreich rüstet auf – und die Jobwarteschlange bei der Exekutive wird länger.