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Unwetter

Golfball-Hagel im Waldviertel

Einsatzkräfte pumpen Wasser aus überfluteter Straße in Würmla nach starkem Unwetter.
© ORF
Nach zwei Wochen Hitze schlug das Wetter am Mittwoch brutal um: Hagel, Starkregen und Gewitter fegten über weite Teile Niederösterreichs, Schwerpunkte waren St. Pölten, Tulln und die Bucklige Welt.
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Rund 60 Feuerwehreinsätze waren die Folge – überflutete Keller, Unterführungen und umgestürzte Bäume.

Dramatische Rettung auf der Donau
Beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug erwischte es eine 60-köpfige Kajak- und Kanugruppe mitten im Sturm. Mehrere Boote kenterten, acht Personen – darunter zwei Kinder – stürzten ins Wasser. Feuerwehr und Schleusenaufsicht zogen sie heraus, das Rote Kreuz versorgte Unterkühlte mit Decken. Verletzt wurde niemand.

Hand hält große Hagelkörner vor einer mit Hagel bedeckten Wiese.
Große Hagelkörner. © ORF

Golfball-Hagel in Groß Gerungs
Bereits am Dienstag hatte es im Bezirk Zwettl gehagelt – mit bis zu fünf Zentimeter großen Körnern, die Dächer und Photovoltaik-Anlagen beschädigten. In Groß-Siegharts stand eine Tiefgarage unter Wasser, in Göpfritz fuhren zwei Autos in eine überflutete Bahnunterführung.

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Fazit: Die Hitzewelle ist Geschichte – dafür ging es mit Karacho ins Sommergewitter.

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