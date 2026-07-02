Unwetter
Golfball-Hagel im Waldviertel
Rund 60 Feuerwehreinsätze waren die Folge – überflutete Keller, Unterführungen und umgestürzte Bäume.
Dramatische Rettung auf der Donau
Beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug erwischte es eine 60-köpfige Kajak- und Kanugruppe mitten im Sturm. Mehrere Boote kenterten, acht Personen – darunter zwei Kinder – stürzten ins Wasser. Feuerwehr und Schleusenaufsicht zogen sie heraus, das Rote Kreuz versorgte Unterkühlte mit Decken. Verletzt wurde niemand.
Golfball-Hagel in Groß Gerungs
Bereits am Dienstag hatte es im Bezirk Zwettl gehagelt – mit bis zu fünf Zentimeter großen Körnern, die Dächer und Photovoltaik-Anlagen beschädigten. In Groß-Siegharts stand eine Tiefgarage unter Wasser, in Göpfritz fuhren zwei Autos in eine überflutete Bahnunterführung.
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Fazit: Die Hitzewelle ist Geschichte – dafür ging es mit Karacho ins Sommergewitter.
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