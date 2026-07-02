Golfball-Hagel im Waldviertel

Nach zwei Wochen Hitze schlug das Wetter am Mittwoch brutal um: Hagel, Starkregen und Gewitter fegten über weite Teile Niederösterreichs, Schwerpunkte waren St. Pölten, Tulln und die Bucklige Welt.

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Rund 60 Feuerwehreinsätze waren die Folge – überflutete Keller, Unterführungen und umgestürzte Bäume.

Dramatische Rettung auf der Donau

Beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug erwischte es eine 60-köpfige Kajak- und Kanugruppe mitten im Sturm. Mehrere Boote kenterten, acht Personen – darunter zwei Kinder – stürzten ins Wasser. Feuerwehr und Schleusenaufsicht zogen sie heraus, das Rote Kreuz versorgte Unterkühlte mit Decken. Verletzt wurde niemand.

Große Hagelkörner. © ORF

Golfball-Hagel in Groß Gerungs

Bereits am Dienstag hatte es im Bezirk Zwettl gehagelt – mit bis zu fünf Zentimeter großen Körnern, die Dächer und Photovoltaik-Anlagen beschädigten. In Groß-Siegharts stand eine Tiefgarage unter Wasser, in Göpfritz fuhren zwei Autos in eine überflutete Bahnunterführung.

Fazit: Die Hitzewelle ist Geschichte – dafür ging es mit Karacho ins Sommergewitter.