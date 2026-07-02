FAB FOX verzaubert die Eis-Greissler Erlebniswelt

Krumbach wird diesen Sommer zur Bühne für einen echten Superstar: Fabian Blochberger, alias FAB FOX, kehrt nach seinem Finaleinzug bei „Britain's Got Talent" und Platz 2 bei „Das Supertalent" in seine Heimat zurück!

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Vom 5. Juli bis 6. September verzaubert er täglich in der Eis-Greissler Erlebniswelt – live und exklusiv.

Zweimal täglich Gänsehaut

In der neuen Eventlocation „Kuhlisse", dem umgebauten Kuhstall der Familie Blochberger, performt FAB FOX um 14 und 16.30 Uhr vor bis zu 600 Gästen. Großillusionen, Humor und Interaktion inklusive! „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, diesen Sommer wieder genau dort auf der Bühne zu stehen, wo meine magische Reise als Kind begonnen hat", schwärmt der Ausnahmekünstler. Ein exklusiver Vorgeschmack auf seine große Österreich-Tour im April 2027!

Ein Ticket, volles Programm

Das Beste: Die Show ist im regulären Eintritt bereits inkludiert – ab 21,90 Euro gibt's neben FAB FOX auch Achterbahn „Bucklbahn", Karussell „Wolkenfänger" und jede Menge Eis-Genuss dazu. NÖ-Card-Besitzer kommen mit einem Kind unter 6 sogar gratis rein.

Fazit: Wer diesen Sommer Magie live erleben will, kommt an Krumbach nicht vorbei!