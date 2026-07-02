Magie
FAB FOX verzaubert die Eis-Greissler Erlebniswelt
Vom 5. Juli bis 6. September verzaubert er täglich in der Eis-Greissler Erlebniswelt – live und exklusiv.
Zweimal täglich Gänsehaut
In der neuen Eventlocation „Kuhlisse", dem umgebauten Kuhstall der Familie Blochberger, performt FAB FOX um 14 und 16.30 Uhr vor bis zu 600 Gästen. Großillusionen, Humor und Interaktion inklusive! „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, diesen Sommer wieder genau dort auf der Bühne zu stehen, wo meine magische Reise als Kind begonnen hat", schwärmt der Ausnahmekünstler. Ein exklusiver Vorgeschmack auf seine große Österreich-Tour im April 2027!
Ein Ticket, volles Programm
Das Beste: Die Show ist im regulären Eintritt bereits inkludiert – ab 21,90 Euro gibt's neben FAB FOX auch Achterbahn „Bucklbahn", Karussell „Wolkenfänger" und jede Menge Eis-Genuss dazu. NÖ-Card-Besitzer kommen mit einem Kind unter 6 sogar gratis rein.
Fazit: Wer diesen Sommer Magie live erleben will, kommt an Krumbach nicht vorbei!
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