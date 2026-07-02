Neue Tierhalter-Regeln verwirren

Seit Mittwoch gelten in Niederösterreich neue Regeln für Tierhalter: Wer sich Hund, Reptil, Amphibie oder Papageienvogel anschafft, muss künftig einen vierstündigen Theoriekurs absolvieren.

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Bsher waren es nur drei Stunde Theoriekurs. Hundebesitzer kommen zusätzlich um eine zweistündige Praxiseinheit nicht herum. Ausgenommen: erfahrene Hundebesitzer, Trainer und Tierärzte.

Tierheim schlägt Alarm

St. Pöltens Tierheim stößt wie jeden Sommer an seine Grenzen. "Tiere werden oft wegen Dingen zurückgebracht, die vorhersehbar waren", erklärt Victoria Bischof. Vor allem fehlendes Wissen über Körpersprache führe zu Konflikten. Wie die neuen Praxiskurse konkret aussehen, ist aber noch offen – „in erster Linie wird es um tierschutzkonformes Training gehen", vermutet Bischof.

Rosenkranz übt Bund-Kritik

Tierschutzlandesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) sieht vor allem bei Exoten Informationslücken: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sich jetzt eine Spinne zulegt, plötzlich über Papageien einen Sachkundenachweis braucht." Sie kritisiert, der Bund lasse die Länder mit der Umsetzung allein. Das Staatssekretariat kontert schriftlich: Der Bund lege nur Mindeststandards fest, die konkrete Ausgestaltung obliege den Ländern.

Fazit: Gut gemeint, schlecht angelegt – Tierhalter tappen vorerst im Dunkeln.