Neustart
"Team Doktor Jo": NÖ-Neustart für Kindermedizin
ÖGK, Land und Ärztekammer stärken damit die wohnortnahe Versorgung für Familien – künftig sollen bis 2030 fünf solcher Kinder-PVEs im Land existieren, aktuell sind es zwei von insgesamt 16 PVE gesamt.
Antauer setzt auf Nähe
Landesrat Martin Antauer (FPÖ) betont: "Kinder brauchen besondere Aufmerksamkeit. Eltern brauchen verlässliche Anlaufstellen. Genau das schaffen moderne Primärversorgungseinheiten." Geleitet wird die neue Einheit von Dr. Johannes Schaffer und Dr.in Svetlana Turudic-Lechner, unterstützt von einem Team aus Physio-, Ergotherapie, Logopädie und Psychologie. Das Duo spricht von der Erfüllung eines „jahrelangen Traums": kostenfreie, multidisziplinäre Versorgung für alle Kinder und Jugendlichen.
Von Akupunktur bis ADHS-Diagnostik
Das Angebot reicht von Stillberatung und Babytreffs über Hüftultraschall und TCM bis zu Legasthenie- und ADHS-Abklärungen sowie einer eigenen Adipositas-Ambulanz. ÖGK-Vertreter Robert Leitner sieht darin „ein starkes Zeichen für eine moderne und familienorientierte Gesundheitsversorgung."
Fazit: St. Pölten und Purkersdorf werden zum Vorzeigemodell für Kindermedizin in NÖ.
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