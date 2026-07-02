Egli: Pikante Liebesbotschaft an Silbereisen

Beim "Schlagerbooom Open Air" im österreichischen Kitzbühel haben Moderator Florian Silbereisen und Sängerin Beatrice Egli mit einem gemeinsamen Duett die Gerüchteküche im Netz heftig angeheizt.

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Open Air in Kitzbühel

Jüngst fand das große Open Air in Kitzbühel statt, zu dem der 44-jährige Florian Silbereisen die Crème de la Crème der Musikszene einlud. Neben Andrea Berg und Andreas Gabalier stand auch Michelle auf der Bühne, die dort ihren finalen Auftritt zum Besten gab.

Egli Silbereisen © Getty Images

Liebes-Duett

Ein absoluter Höhepunkt des Abends war das Duett von Silbereisen und Beatrice Egli mit ihrem Song "Das wissen nur wir". Bereits der Text der 38-jährigen Schweizerin und des Showmasters lässt viel Platz für Interpretationen, da sie Zeilen wie "Doch das wissen wir nur wir, was zwischen uns heut' Nacht passiert, hinter verschlossenen Türen, werde ich womöglich schwach bei dir" sangen. Doch ein optisches Detail brachte die Neugier der Zuschauer endgültig zum Überlaufen.

Egli Silbereisen © Getty Images

Entdeckung auf der Hollywoodschaukel

Unter einem Instagram-Post von "Mein Herz schlägt Schlager" entwickelte sich schnell eine wilde Diskussion unter den Fans. Als das Duo während der Performance auf einer Hollywoodschaukel Platz nahm, fiel aufmerksamen Beobachtern etwas auf den Schuhsohlen der ehemaligen DSDS-Gewinnerin auf: Dort waren ein großes "F" und ein "B" zu sehen. In den sozialen Medien löste die Entdeckung folgende Fan-Spekulationen aus:

Ein User fragte direkt: "Beim Schaukeln sieht man auf den Schuhsohlen von Beatrice ein F und ein B. Ist das jemandem aufgefallen?"

Ein anderer Nutzer vermutete eine geheime Botschaft: "Kann es vielleicht sein, dass es ein neues Duett geben könnte, oder dass ihr doch zusammen seid?"

Eine weitere Stimme zog das Fazit: "Eigentlich wären die beiden ein süßes Paar."

Egli Silbereisen © Getty Images

Erneute Flirt-Show im TV

Einig waren sich die Zuschauer auch darin, dass die beiden Musiker ein absolutes Traumpaar abgeben würden. Fakt bleibt jedenfalls, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli mit ihrem gemeinsamen Auftritt und der Flirt-Show auf der Bühne die Spekulationen um eine mögliche Liebe erfolgreich weiter angeheizt haben.