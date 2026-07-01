Prioritäten
Silbereisen verrät: DARUM schlägt er viele Angebote aus
Der 44-Jährige ist im deutschen Schlager extrem präsent, füllt Stadien, moderiert die großen Samstagabendshows für die ARD und steht seit dem Jahr 2019 als Kapitän Max Parger am Steuer des ZDF-"Traumschiffs".
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Enormes Arbeitspensum
Dieses enorme Arbeitspensum lässt kaum Luft für weitere Projekte. Genau das hat den Schlagerstar zu einer bemerkenswerten Entscheidung gebracht, die er nun gegenüber der Abendzeitung verriet.
“Natürlich gibt es viele interessante und reizvolle Angebote, doch die meisten sage ich ab”
Florian Silbereisen
Reizvolle Angebote
"Natürlich gibt es viele interessante und reizvolle Angebote, doch die meisten sage ich ab", erklärte der Musiker im Gespräch mit dem Medium. Er finde es einfach besser, die aktuellen Aufgaben richtig und ordentlich anzugehen, anstatt überall nur ein bisschen mitzumachen.
Zeit für die Liebsten
Hinter der rigorosen Auswahl der Jobs steckt jedoch noch ein deutlich persönlicherer Beweggrund, den der Entertainer ebenfalls offenlegte. Silbereisen betonte im Interview, dass die Zeit mit Familie und Freunden nicht zurückkomme, so verlockend manches neue Angebot auch sein mag. Die Prioritäten des vielbeschäftigten Showmasters liegen somit aktuell ganz klar auf folgenden Bereichen:
- Die fehlerfreie und ordentliche Umsetzung seiner bestehenden TV-Aufgaben.
- Die bewusste Vermeidung von zu vielen gleichzeitigen Projekten.
- Der Schutz der privaten Zeit für Familie und Freunde.
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