Silbereisen verrät: DARUM schlägt er viele Angebote aus

Der Entertainer Florian Silbereisen hat überraschend offenbart, dass er trotz seines großen Erfolgs im TV die meisten der an ihn herangetragenen Angebote konsequent ablehnt.

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Der 44-Jährige ist im deutschen Schlager extrem präsent, füllt Stadien, moderiert die großen Samstagabendshows für die ARD und steht seit dem Jahr 2019 als Kapitän Max Parger am Steuer des ZDF-"Traumschiffs".

Enormes Arbeitspensum

Dieses enorme Arbeitspensum lässt kaum Luft für weitere Projekte. Genau das hat den Schlagerstar zu einer bemerkenswerten Entscheidung gebracht, die er nun gegenüber der Abendzeitung verriet.

Florian Silbereisen © ZDF/ Dirk Bartling

“Natürlich gibt es viele interessante und reizvolle Angebote, doch die meisten sage ich ab” Florian Silbereisen

Reizvolle Angebote

"Natürlich gibt es viele interessante und reizvolle Angebote, doch die meisten sage ich ab", erklärte der Musiker im Gespräch mit dem Medium. Er finde es einfach besser, die aktuellen Aufgaben richtig und ordentlich anzugehen, anstatt überall nur ein bisschen mitzumachen.

Zeit für die Liebsten

Hinter der rigorosen Auswahl der Jobs steckt jedoch noch ein deutlich persönlicherer Beweggrund, den der Entertainer ebenfalls offenlegte. Silbereisen betonte im Interview, dass die Zeit mit Familie und Freunden nicht zurückkomme, so verlockend manches neue Angebot auch sein mag. Die Prioritäten des vielbeschäftigten Showmasters liegen somit aktuell ganz klar auf folgenden Bereichen:

Die fehlerfreie und ordentliche Umsetzung seiner bestehenden TV-Aufgaben.

Die bewusste Vermeidung von zu vielen gleichzeitigen Projekten.