Kaulitz & Kaulitz: Neue Staffel enthüllt Penis-Geheimnis

Der erste Trailer zur dritten Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" verspricht wilde Einblicke in das Leben von Bill und Tom Kaulitz, hält für die Fans aber auch sehr emotionale Momente bereit.

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Der Trailer zeigt die 36-jährigen Zwillinge in sehr privaten Situationen. Während Bill Kaulitz in einer knappen Badehose und mit einem Drink in der Hand im Pool mehreren Männern näherkommt, versucht sein Bruder Tom Kaulitz, das Party-Leben zumindest kurzzeitig zu drosseln. Der Ehemann von Heidi Klum fordert in der Küche eine gesündere Ernährung mit viel Gemüse, was Bill jedoch direkt mit den Worten "Das wird nicht schmecken. Willst du 'n Snickers?" kommentiert.

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Pens-Detox angesagt

Bei den Pool-Szenen ist auch Bills Ex-Flamme Jannik Kontalis zu sehen, wobei es im Trailer fast zu einem Kuss kommt. Dennoch zieht auch Bill nach einer Party ein überraschendes Fazit: "Wir können das nicht mehr machen. Ich bin auf Penis-Detox."

Kaulitz & Kaulitz S3. Cr. Courtesy of Netflix © 2026 © Courtesy of Netflix

Penis-Geheimnis

Anschließend sieht man ihn ein Sextoy in eine Schublade werfen und versichern: "Ich bleib brav". Apropos Penis: Anscheinend könnte auch das Geheimis gelüftet werden, welcher der Zwillinge besser ausgestattet ist - sie lassen ein Ganzkörper-MRT machen.

Kaulitz & Kaulitz © Griswold Media

Finstere Gedanken in der Heimat

Für Tom wird es in der neuen Staffel abseits der Partys sehr ernst. Die Kaulitz-Zwillinge verbrachten einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend in der kleinen Gemeinde Loitsche bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Bei einer gemeinsamen Rückkehr zu ihren Wurzeln offenbart Tom emotionale Details: "Loitsche war Gefängnis. Ich hab ganz finstere Gedanken gehabt." Der Trailer zeigt kurz darauf auch einen weinenden Bill, wobei unklar bleibt, ob die Tränen direkt mit der Reise in die alte Heimat zusammenhängen.

Kaulitz & Kaulitz S3. Cr. Courtesy of Netflix © 2026 © Courtesy of Netflix

Streit und tiefes Trauma

Zwischen den Brüdern herrscht in den neuen Folgen zudem phasenweise dicke Luft. In einer gezeigten Szene knallt es ordentlich. Die Stimmung zwischen den Zwillingen spitzt sich durch folgende Aussagen zu:

Kaulitz & Kaulitz © Courtesy of Netflix © 2026

Tom erklärt verzweifelt: "Ich hab wieder alles falsch gemacht. Ich bin der Feind Nummer eins für ihn."

Bill sieht die Situation anders und entgegnet seinem Bruder in einem Gespräch: "Du hast aber, glaube ich, noch unverarbeitetes Trauma."

Trotz der Reibereien betont Bill am Ende das unzertrennliche Band zwischen ihnen: "Wenn der andere nicht mehr da ist… Ich kann's mir nicht vorstellen."

Kaulitz und Kaulitz ist ab dem 23.7. auf Netflix zu sehen.