Maite Kelly: "Entwürdigend!" Wut-Ansage an Fans

Schlagersängerin Maite Kelly hat bei ihrem Auftritt beim Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Air im sächsischen Löbau für Aufsehen gesorgt und das laufende Programm auf der Bühne überraschend unterbrochen.

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Grund für die Unterbrechung im Messepark war das Verhalten bestimmter Zuschauer. Ein Video auf der Plattform Instagram zeigt, wie sich die 46-jährige Künstlerin direkt an das Publikum wandte. Maite Kelly kritisierte scharf, dass Konzertbesucher sie mit großen Zoom-Objektiven fotografierten. Gegen normale Handyfotos habe sie zwar nichts, doch die extremen Detailaufnahmen empfinde sie als verletzend.

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"Muss etwas sagen!"

Auf der Bühne erklärte die Sängerin ihren Fans: „Ihr Lieben, ich muss kurz was sagen, das liegt mir im Magen." Solche Aufnahmen würden jede Hautunreinheit sichtbar machen, während sie auf der Bühne alles gebe.

Emotionale Worte im Messepark

In ihrer Ansprache betonte Kelly – die kürzlich mit ihrer Songauswahl überraschte –, dass diese Bilder anschließend im Internet verbreitet würden und dort für hasserfüllte Kommentare sorgen. Das Netz sei inzwischen vor allem für Frauen sehr brutal. Die Sängerin erklärte weiter: „Ich bin verschwitzt, ich bin auch eine Frau. Ich bin keine eitle Frau, aber ich habe auch ein bisschen Würde und ein bisschen Stolz. [...] Ich bin schon ein Dickerchen. Man muss nicht noch mehr drauflegen. Das ist entwürdigend”.

Maite Kelly © Getty Images

Statement von Kellys Team

Später erklärte das Team von Maite Kelly die Situation in einem Kommentar unter dem Instagram-Video. Folgende Details wurden dabei genannt:

In der Halle herrschten an diesem Abend Temperaturen von knapp 40 Grad.

Für den betreffenden Pressefotografen lag eine Genehmigung vor, während der ersten drei Songs zu fotografieren.

Der Fotograf hielt sich nicht an die Vereinbarung und fotografierte eigenmächtig weiter.

LEIPZIG, GERMANY - JULY 23: Helene Fischer, Beatrice Egli, Maite Kelly und Nicole bei Das große Schlagercomeback, 2022 © Getty Images

Gemischte Reaktionen der Fans

Vor Ort im Messepark Löbau erhielt die Sängerin für ihre klaren Worte lauten Beifall von den Zuschauern. Auf Instagram fielen die Reaktionen jedoch gemischt aus. Während viele Nutzer Kellys Mut lobten und ihr Recht gaben, äußerten andere Unverständnis. Kritiker meinten, dass ein solcher Umgang mit der Kamera zum Beruf einer prominenten Künstlerin dazugehöre.