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Patrice Aminati: Schock-Befund nach MRT!

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© Getty Images
Traurige Gewissheit nach der jüngsten Untersuchung: Patrice Aminati muss sich nach einem unzureichenden Therapie-Erfolg einer erneuten Bestrahlungsserie in der Uniklinik unterziehen.
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Es sind hochemotionale und schmerzhafte Worte, mit denen sich Patrice Aminati bei ihren Instagram-Followern zurückmeldet. Die Ex-Frau von TV-Moderator Daniel Aminati liegt wieder in der Uniklinik. Ein aktuelles MRT brachte die bittere Gewissheit: Die bisherige Krebstherapie hat bei einigen Metastasen nicht ausreichend angeschlagen. Eine neue, kräftezehrende Bestrahlungsserie ist unvermeidlich. Nach mehr als drei Jahren Leben mit der schweren Diagnose zeigt sich die 31-Jährige tief erschöpft, müde und ausgebrannt.

"Der Rucksack" wird schwerer

Obwohl sie viel Unterstützung aus ihrem Umfeld erfährt, findet sie auf Social Media ehrliche Worte für die Einsamkeit im Kampf gegen die Krankheit: Diesen "Rucksack", der von Tag zu Tag schwerer werde, müsse man am Ende des Tages ganz alleine tragen. Zuletzt machten ihr und anderen chronisch Kranken auch die hohen Sommertemperaturen schwer zu schaffen, da die Hitze die Nebenwirkungen der Medikamente massiv verstärkte.

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Die Hoffnung bleibt: "Solange Ärzte behandeln, gibt es Hoffnung"

Vor jedem neuen Behandlungsschritt wägen die Mediziner laut Aminati ganz genau ab, ob die Therapie noch sinnvoll ist oder den ohnehin geschwächten Körper nur noch zusätzlich belastet. "Kraft ist endlich", gesteht die junge Mutter offen.

Trotz der enormen psychischen und physischen Belastung klammert sich Patrice Aminati an den Lebensmut. Kraft gibt ihr in dieser dunklen Stunde der Satz einer Mitpatientin: Solange Ärztinnen und Ärzte noch behandeln, gebe es auch Hoffnung. Dieser Gedanke, gepaart mit den vielen lieben Nachrichten und kleinen Gesten ihrer Community, lässt sie die Hoffnung auf Genesung nicht aufgeben.

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