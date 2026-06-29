Pleite! Dschungelcamp-Star meldet Insolvenz an

Großer Schock um eine echte Sportlegende: Gegen den ehemaligen Zehnkämpfer Jürgen Hingsen wurde aktuell ein Insolvenzverfahren eröffnet. Der einstige Olympia-Held zieht damit einen klaren Schlussstrich.

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Das Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit von Jürgen Hingsen wurde am Montag beim Amtsgericht Köln eröffnet. Der einstige Weltrekordler, der in Österreich unter anderem durch seine Rolle in der Kult-Serie "Ein Schloss am Wörthersee" bekannt wurde, beantragte den Schritt selbst. Es drücken ihn Schulden im sechsstelligen Bereich. Grund dafür seien finanzielle Fehler, die er vor 15 oder 16 Jahren durch Investitionen in Unternehmen für erneuerbare Energien und Rohstoffe gemacht habe.

Jürgen Hingsen und seine Francesca © Getty Images

Jürgen Hingsen zieht Reißleine

Der 68-Jährige, der im Jänner 2025 auch im RTL-Dschungelcamp zu sehen war, geht sportlich mit der Situation um. Er erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung dazu: "Ich habe beschlossen, diesen Weg jetzt zu gehen, um auch reinen Tisch zu machen. Darauf habe ich mich eingestellt. Da bin und bleibe ich Sportler. Wenn du stürzt, dann bringt es nichts, liegenzubleiben. Dann musst du aufstehen und den Blick nach vorn richten und die neuen Herausforderungen annehmen, auch wenn es weh tut. Das ist überall im Leben so." Zu seinen Fehlern meinte er offen, man sollte die Finger von Sachen lassen, von denen man zu wenig Ahnung hat.

Jürgen Hingsen © Bob Thomas Sports Photography via Getty Images

Neues Insolvenzverfahren läuft bereits

Gläubiger müssen ihre Ansprüche nun direkt an den Insolvenzverwalter richten. Sämtliche Einnahmen aus TV-Auftritten oder Sportveranstaltungen muss der ehemalige Athlet dorthin melden. Seine Karriere beendete der gebürtige Duisburger im Jahr 1989, nachdem er zuvor unter anderem Silber bei den Olympischen Spielen in Los Angeles geholt hatte. Seit einigen Jahren arbeitet er als Sportexperte sowie als Motivationsredner und will diesen beruflichen Weg auch in Zukunft weitergehen.