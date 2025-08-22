Alpen Bikepark Schneeberg wächst schneller als geplant

In Losenheim entsteht der Alpen Bikepark Schneeberg, der schon vor seiner Eröffnung für Vorfreude sorgt. Eingebettet ins Bergpanorama formt sich ein Freizeitparadies, das ab 2026 Spannung, Spaß und sportliche Herausforderung bietet.

Rund um die Schneeberg Sesselbahn wird seit drei Monaten intensiv gebaut. Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) spricht von einem "Zukunftsprojekt der Sonderklasse". Und dieses Projekt liefert. Statt zehn Kilometern werden bereits zur Eröffnung im Frühjahr 2026 ganze elf Kilometer an Trails und Lines bereitstehen. Laut Landbauer dürfen sich "Familien, Kinder und Mountainbike-Fans auf eine Extraportion Spaß und Adrenalin freuen“. Zahlreiche Trailabschnitte sollen bis zum Sommerende weit fortgeschritten sein. Der Bau nimmt also ordentlich Tempo auf.

LH-Stv. Landbauer: "Familien, Kinder und Mountainbike-Fans dürfen sich auf Extraportion Spaß und Adrenalin freuen." © Büro LH-Stv.

Ein Park für Profis und Anfänger

Der neue Bikepark setzt auf Vielfalt. Das Herzstück des Projekts ist ein 2,6-Millionen-Euro-Investment, das sportliche Action für jedes Niveau garantiert. Die elf Kilometer langen Trails und Lines sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angelegt. Wie auf Skipisten gibt es blaue, rote und schwarze Strecken. Im Herbst 2025 beginnt der Bau des Riders Playground im Tal. Dort sollen Kinder und Anfänger ihre ersten Runden drehen. Auch der "Shop und Rent“, der im Stationsgebäude entsteht, wächst kontinuierlich. So wird die Ausrüstung künftig direkt vor Ort verfügbar sein.

© NÖVOG/Frühmann

Wandern neu gedacht

Nicht nur Mountainbiker profitieren vom Projekt. Auch Wanderfreunde dürfen sich freuen. Der bisherige Weg entlang der Schneeberg Sesselbahn wurde komplett neu angelegt. Die neue Route führt durch eine landschaftlich besonders reizvolle Gegend. Steile Stellen wurden durch Stufen ersetzt, damit das Wandern leichter fällt. Bis zum Jahr 2028 soll der Bikepark auf insgesamt 15 Kilometer erweitert werden. Damit entsteht in Losenheim ein einzigartiger Ort, der Natur, Sport und Freizeit perfekt miteinander verbindet.