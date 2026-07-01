Rafaella Nussbaum: So verkraften die Kinder den Verlust von Jack White

Der Tod von Musikproduzent Jack White bewegt die Schlagerwelt noch immer. Jetzt spricht seine Witwe Rafaella Nussbaum offen über die schweren Krisen vor dem Abschied und das Leben der Kinder.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Tod von Jack White erschütterte die Schlagerwelt und stellte seine Familie vor enorme Herausforderungen. Besonders für seine Witwe Rafaella Nussbaum beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit den gemeinsamen Kindern Maximilian Noah (7) und Angelina Melody (2). In der RTL-Sendung "Exclusiv" sprach sie nun offen darüber, wie die Geschwister den Verlust erleben. Der Weg dorthin war von schweren Krisen geprägt.

Krisen um Jack White

Die Beziehung in den vergangenen Jahren sei laut der Witwe äußerst belastend gewesen. Nach ihren Angaben gab es mehrfache Versuche des Musikproduzenten, sich das Leben zu nehmen. Schließlich habe sie sich kurz vor seinem Tod von ihm getrennt – auch, um sich und die Kinder zu schützen. Heute steht für die Mutter vor allem das Wohl der Kleinen im Mittelpunkt.

Rafaella Nussbaum über die Trauer

Jack White mit seiner Rafaella © Getty Images

Die zweijährige Angelina kann den Tod ihres Vaters altersbedingt noch nicht begreifen. "Die Kleine ist zu klein, wenn sie irgendwo ein Foto sieht, dann sagt sie 'Papa'. Aber sie kriegt es nicht so mit", so Rafaella Nussbaum. Anders ist die Situation bei Sohn Max. "Aber Maxi ist da natürlich ... er spricht viel über den Tod, er hat Fragen", berichtet die Witwe, für die diese Fragen eine der größten Herausforderungen darstellen.

Das Erbe von Jack White

Der bürgerlich als Horst Nussbaum bekannte Entertainer hinterlässt insgesamt sieben Kinder aus vier Ehen. Seine letzte Ehefrau war knapp 45 Jahre jünger als er. Während über die ersten zwei Ehen laut "Bunte" nur wenig bekannt ist, dauerte die vorherige Beziehung mit der Journalistin Janine 17 Jahre. Das Paar hatte sich im Jahr 2015 das Jawort gegeben.