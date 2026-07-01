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Luca Beckenbauer

Verlobt! Caprice Peschel heiratet Beckenbauer-Enkel

Luca Beckenbauer und Cparice Peschel
Nach über sieben Jahren Beziehung läuten bald die Hochzeitsglocken: Caprice Peschel und Luca Beckenbauer haben ihre Verlobung bekannt gegeben.
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Die Tochter von Turnlegende Magdalena Brzeska und der Enkel von "Kaiser" Franz Beckenbauer krönen ihre langjährige Liebe. Caprice Peschel (25) und Luca Beckenbauer (25) gaben am Montag via Instagram bekannt, dass sie den nächsten Schritt wagen wollen. Das Paar teilte eine Reihe stimmungsvoller Bilder von ihrer romantischen Verlobung am Tegernsee. Luca hielt ganz klassisch auf einem Boot um die Hand seiner Liebsten an, während beide stolz den Verlobungsring präsentierten und mit Champagner anstießen. Caprice schrieb dazu schlicht: "Ratet mal, was ich gesagt habe."

Von der Schulzeit zur Verlobung

Die Liebesgeschichte der beiden begann bereits in der gemeinsamen Schulzeit an einem Gymnasium in München, wo sie sich seit der siebten Klasse kannten. Der Funke sprang jedoch erst Jahre später über. Anfang 2019 machten sie ihre Beziehung öffentlich, obwohl sie damals eine Fernbeziehung zwischen Hannover und Süddeutschland führten. Schon damals schwärmte Caprice davon, wie aufmerksam Luca sei und wie viel Mühe er sich für ihre Liebe gebe. Über sieben Jahre später ist die einstige Jugendromanze nun bereit für die Ehe.

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Magdalena Brzeska mit Tochter Caprice
Magdalena Brzeska mit Tochter Caprice © Hannes Magerstaedt

Prominente Gratulationen ließen unter dem Posting nicht lange auf sich warten. Vor allem Magdalena Brzeska zeigt sich gegenüber "GALA" absolut begeistert über das Glück ihrer Tochter und des Schwiegersohns in spe. Sie betonte, wie riesig sie sich freue und dass Luca ein toller Mann sei, an dessen Seite sie sich niemanden Besseren wünschen könnte. Beide stammen aus bekannten Sportfamilien, die auch über die Grenzen hinaus bekannt sind, und gehen nun ihren gemeinsamen Lebensweg weiter. Wann genau für das Paar die Hochzeitsglocken läuten werden, steht allerdings noch nicht fest.

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