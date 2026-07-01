Mross verrät geheimes Schlager-Aus im Live-TV!

Mit einem lockeren Sager hat Moderator Stefan Mross für ordentlich Wirbel in der Schlagerwelt gesorgt und das gut gehütete Abschiedsgeheimnis eines Kollegen gelüftet.

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Großes Rätselraten in der Schlagerbranche, und schuld daran ist eine herbeigesehnte Plaudertasche: Stefan Mross (50) hat in seiner Kult-Show "Immer wieder sonntags" mit einer beiläufigen Ansage für heftige Spekulationen unter den Fans gesorgt.

Als er seinen langjährigen Spezi und Schlager-Urgestein G. G. Anderson (76) auf die Bühne bat, rutschte Mross ein pikanter Satz heraus: "Mittlerweile feiert er seine Abschiedstour – für nächstes Jahr." Das Problem an der Sache? Zu diesem Zeitpunkt wusste die Öffentlichkeit noch absolut nichts von einem bevorstehenden Bühnen-Aus. Das Musik-Portal Schlagerprofis griff den Live-Patzer auf und stellte die berechtigte Frage, ob Mross seinem Kollegen hier unfreiwillig die Show gestohlen und das Geheimnis zu früh ausgeplaudert hat. Immerhin ist Anderson seit Jahrzehnten eine Institution auf der Bühne und dachte bisher gar nicht ans Aufhören.

Inzwischen hat der 76-Jährige selbst reinen Tisch gemacht und die Wogen geglättet. Gegenüber Schlagerpuls bestätigte der Sänger am Montag, dass im Hintergrund tatsächlich an einer Abschiedstournee gebastelt wird. Ein kompletter Rückzug aus dem Rampenlicht schaut aber zum Glück anders aus: "Ich werde nicht komplett aufhören", stellte der Musiker unmissverständlich klar. Der Plan sieht vielmehr vor, den ganz großen, stressigen Tour-Hallen Adieu zu sagen und in Zukunft einfach deutlich kürzerzutreten. Für ausgewählte Einzelauftritte oder seine Leidenschaft als Komponist will er auch weiterhin zu haben sein.

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Das Management rund um Birgit Behle-Langenbach brachte auf Nachfrage des Münchner Merkur noch etwas mehr Licht ins Dunkel, bremste die Euphorie aber gleichzeitig ein bisserl: "Ja, es wird eine Abschiedstour geben, aber noch ist nichts fixiert. Es gibt noch keine Tournee-Orte, wir wissen noch nicht einmal, wann genau".

Aktuell stehen zwei Zeitfenster im Raum – entweder der Herbst 2027 oder das Frühjahr 2028. Bis dahin heißt es erst einmal Hallen checken und Termine mit befreundeten Künstlerkollegen abstimmen. Denn eines steht für G. G. Anderson fest: Beim großen Finale sollen auf jeden Fall seine alten Weggefährten mit von der Partie sein.