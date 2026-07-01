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Promi-Ansturm

Großer Opening-Cocktail: Atıl Kutoğlu begeistert die Wiener Society

_Katharina Nehammer, Atil Kutoglu, Brigitte Kren &amp; Konstanze Breitebner
© Starpix / A. Tuma
Stardesigner Atıl Kutoğlu hat mitten im Ersten Wiener Gemeindebezirk seinen neuen Flagship-Store eröffnet. Bei einem exklusiven Opening-Cocktail feierte die heimische Society das Mode-Event.
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Der neue Flagship-Store von Atıl Kutoğlu am Bauernmarkt 8 in 1010 Wien bietet auf 180 Quadratmetern viel Platz für die neuesten Kreationen des Modehauses. Das edle Interieur wurde vom renommierten italienischen Architekten Claudio Nardi gemeinsam mit dem Designer entworfen. Eine mediterrane Brise trifft in den Räumlichkeiten auf Schlichtheit und Wiener Moderne im Geiste von Adolf Loos. Eigens angefertigte Möbelstücke von Saloni Wien, ein Teppich von Ali Rahimi sowie ein stimmungsvolles Lichtkonzept von Lights of Vienna prägen das exklusive Raumgefühl.

Konzept für den Flagship-Store

Hubertus Hohenlohe, Lila Schwarzenberg
Hubertus Hohenlohe, Lila Schwarzenberg © Starpix / A. Tuma

Bereits in der Boutique zu erleben sind die aktuelle Sommer- und Resort-Kollektion 2026 sowie ein wesentlicher Teil der neuen Herbst/Winter-Kollektion 2026/27. Der exklusive Opening-Cocktail zog eine hochkarätige Schar an Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Gesellschaft an, die den Abend zu einem echten gesellschaftlichen Highlight des Wiener Sommers machten.

Prominente Gäste bei Atıl Kutoğlu

Martina und Werner Fasslabend
Martina und Werner Fasslabend © Starpix / A. Tuma

Zu den hochkarätigen Gästen vor Ort zählten unter anderem Sonja Jürgens (Stylistin & Tochter von Udo Jürgens), Unternehmerin Elisabeth Gürtler, die Politikerin Maria Rauch-Kallat, Fotograf Hubertus von Hohenlohe sowie ORF-Kulturchef Martin Traxl. Auch Schauspielerin Brigitte Kren, der türkische Botschafter Gürsel Dönmez, Filmproduzentin Lila Schwarzenberg, Violinist Yury Revich und Aristokratin Camilla Habsburg feierten mit Atıl Kutoğlu.

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Zudem genossen Unternehmerin Katharina Nehammer, Elisabeth Stumpf, Model Laura Rabensteiner sowie Konstanze Breitebner das stilvolle Ambiente. Der glanzvolle Abend bot den perfekten Rahmen für den Start des neuen Modestandorts.

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