Nehammer strahlt bei heißem Foto-Shooting

Karl Nehammers Ehefrau stellt sich als Model und Schirmherrin in den Dienst der guten Sache.

Vor der wunderschönen Kulisse des Goldenen Horns am Bosporus zeigt sich die Gattin von Ex-Kanzler Karl Nehammer von ihrer schönsten Seite. Und diese stammt von keinem geringeren als Austro-Designer Atil Kutoglu, der Kathi Nehammer für seine neue Kollektion perfekt in Szene setzte.

Nehammer strahlt beim heißen Foto-Shooting 1/13

2/13

3/13

4/13

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

10/13

11/13

12/13

13/13 © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus © Barbara Niedetzky Kathi Nehammer beim Fotoshooting am Bosporus

„Ein tolles Fotoshooting am wunderschönen Bosporus mit einem perfekten Team“, freut sich Nehammer und posiert in der traumhaften Anlage des Hotel Rixos oder an Bord einer Jacht. Nehammer bezaubert dabei im bodenlangen Abendkleid, lässig in Jeans und Top und zeigt viel Bein im sexy Minikleid.

Atil Kutoglu und Kathin Nehammer. © Tischler

Die Modenschau zum Shooting soll im Rahmen von Nehammers und Kutoglus Charity "Building Bridges" im Herbst über die Bühne gehen. "Wir haben die Charity 2023 gegründet und bisher rund 50.000 Euro gesammelt. Diese kommen unserem Partner, dem Österreichischen Roten Kreuz zu gute. 2023 gingen die Spenden an die Erdbebenopfer in der Türkei und an Menschen, die an Demenz erkrankt sind", freut sich Nehammer schon darauf, erneut Gutes zu tun.