Lili Paul-Roncalli: Bikini-Spaß ohne Thiem

Manege frei für Urlaubsgefühle: Zirkus-Schönheit Lili Paul-Roncalli genießt derzeit die spanische Sonne auf Mallorca – und zeigt sich im Netz umringt von durchtrainierten Körpern. Doch ein ganz bestimmter Mann fehlt auf dem Gruppenbild.

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Sommer, Sonne, Urlaubsflair! Lili Paul-Roncalli spannt derzeit auf der traumhaften Familien-Finca auf Mallorca aus. Die bildhübsche Akrobatin lässt auf Social Media tief blicken und teilt die Urlaubsstimmung direkt mit ihren Fans. Auf dem Schnappschuss, den man auf Instagram sehen kann, posiert die Roncalli-Tochter bestens gelaunt mit ihren Geschwistern und Kollegen vor einer malerischen Meereskulisse.

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Besonders ins Auge sticht dabei der perfekt aufeinander abgestimmte Look der Truppe: Die Damen punkten im eleganten schwarzen Bikini mit farbenfrohen Strandtüchern, während die Herren lässig oben ohne in bunten Badeshorts in die Kamera strahlen. Ein echtes Match in Sachen Bademode!

Schwer verliebt

Ein Gesicht sucht man auf dem heißen Finca-Foto allerdings vergebens: Ihr Herzbube, Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem, ist nirgends zu sehen. Wer jetzt allerdings gleich Krisengerüchte wittern möchte, kann beruhigt aufatmen. Bei dem Pärchen ist nach wie vor alles in bester Ordnung. Erst kürzlich wurden die beiden überglücklich und schwer verliebt auf der Hochzeit von Lilis Bruder Adrian gesehen, wo sie gemeinsam feierten.

Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli bei der Hochzeit ihres Bruders Adrian © Instagram

Lili und ihr Dominic sind immerhin schon seit Anfang 2021 offiziell ein Paar. Damals machten sie ihre Liebe mit einem kuscheligen Instagram-Foto öffentlich, nachdem oe24 bereits Wochen zuvor von der Verbindung wusste. Seitdem gelten die beiden als absolutes Traumpaar der österreichischen Sport- und Society-Welt. Auch wenn Dominic dieses Mal beim Sonnengruß auf Mallorca anscheinend nicht mit von der Partie war – die Liebe hält, und Lili genießt derweil die wohlverdiente Auszeit mit ihrer Artistenschwarm-Familie.