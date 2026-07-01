Die heimische Schlagerqueen sorgt derzeit mit einem Video auf Instagram dafür, dass die Temperaturen weiter steigen.

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Wer braucht schon ein Akkordeon für den richtigen Rhythmus, wenn man die optischen Argumente so gekonnt in Szene setzen kann? Unsere liebste Alpenbarbie Melissa Naschenweng hat das Kärntner Lesachtal gedanklich gegen die Urlaubs-Sonne eingetauscht und zündet auf Instagram ein wahres Fegefeuer der Eitelkeiten. Auf einem Balkon räkelt sich die Blondine im feurigen, durchsichtigen roten Strandkleidchen – und gewährt dabei Einblicke, die selbst hartgesottene Bergfexe ins Trudeln bringen.

Visuelles Ablenkungsmanöver

Unter dem hauchzarten Spitzen-Traum blitzt nämlich kein hochgeschlossenes Trachtenmieder hervor, sondern ein trägerloses Bikini-Oberteil, kombiniert mit einem extrem knappen Höschen. Die Botschaft hinter dem textilen Minimalismus? Ein kleiner, schelmischer Wissenstest an ihre Community. Die Sängerin wollte von ihren Followern nämlich wissen, ob sie denn bitteschön schon "textsicher" seien.Gemeint ist damit natürlich ihr brandheißer Song "Playboy" – wobei böse Zungen behaupten könnten, dass angesichts dieser Bilder ohnehin niemand mehr auf den Text achtet.

Das visuelle Ablenkungsmanöver funktionierte jedenfalls perfekt. Die Netz-Gemeinde kapitulierte reihenweise vor dem optischen Dauerfeuer und reagierte mit kollektivem Herzrasen.

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In den Kommentaren ging es heiß her, die Fans gerieten völlig aus dem Häuschen: "Halleluja, liebe Naschi. Wow, grandios! Da bekomme ich gleich ganz weiche Knie bei dem Outfit. Du siehst bezaubernd aus", schwärmte ein treuer Anhänger sichtlich ergriffen. Ein anderer ließ kurz und bündig wissen: "Sehr sehr heiß und wunderschön".

Die Zahlen sprechen eine ähnlich eindeutige, feurige Sprache wie die Kommentare: Nach nicht einmal einem Tag verbuchte die Kärntner Schlager-Queen bereits stolze 11.900 Gefällt-mir-Angaben – Tendenz rasant steigend. Ob der Song nun sitzt oder nicht, eines ist nach diesem rot-heißen Balkon-Auftritt sonnenklar: Optisch hat Melissa ihre Fans längst in die Knie gezwungen, ganz ohne Ziehharmonika, dafür mit einer geballten Ladung Wow-Effekt!