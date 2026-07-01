Schock für Bachelor-Fans: RTL streicht Reunion

Damit hat wohl kein Rosen-Fan gerechnet: Das große Wiedersehen der aktuellen "Bachelors"-Staffel fliegt eiskalt aus dem regulären Fernsehprogramm. Die Anhänger der Show sind erzürnt.

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Für treue Couch-Potatoes und Rosen-Liebhaber setzt es jetzt eine herbe Enttäuschung: Wer sich schon gemütlich auf einen dramatischen TV-Abend vor dem Fernseher gefreut hat, schaut beim großen Wiedersehen der aktuellen Staffel von "Die Bachelors" durch die Finger. Wie RTL offiziell verkündet hat, wird die Reunion-Show mit Moderatorin Frauke Ludowig nicht im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Wer miterleben will, wie die beiden Rosenkavaliere Sebastian Paul und Tim Reitz noch einmal auf ihre Vergangenen treffen, muss zwingend auf der Streamingplattform RTL+ vorbeisurfen.

Besonders kurios ist diesmal die zeitliche Abfolge: Während das große Finale erst am 9. Juli 2026 im regulären Fernsehen über die Bildschirme flimmert, wird die Wiedersehensshow online bereits einen Tag früher – am 8. Juli ab Punkt 0 Uhr – freigeschaltet. Eine Sendersprecherin bestätigte diesen Fahrplan gegenüber der Südwest Presse.

Nadja & Tim: Große Liebe oder Trennung?

Für die eingeschworene Fangemeinde ist diese Änderung ein echter Tiefschlag, denn der Wissensdurst ist heuer historisch groß. Sebastian hat in der laufenden Staffel nämlich für ein absolutes Novum gesorgt: In Folge acht zog er die Reißleine, schickte gleich vier Kandidatinnen auf einmal Knall auf Fall nach Hause und verließ die Show vorzeitig, weil er sein Herz unsterblich an Kandidatin Nadja verloren hatte. Nun brennen alle darauf zu erfahren, ob die beiden im echten Leben überhaupt noch ein Paar sind. Auch das Beziehungs-Urteil von Kollege Tim soll in der Sendung final geklärt werden.

Offiziell hält sich der Sender natürlich noch vornehm bedeckt, aber im virtuellen Buschfunk brodelt es gewaltig. Den Gerüchten zufolge sollen Sebastian und Nadja angeblich schon wieder getrennte Wege gehen, während Tim sein großes Liebesglück erst nach dem finalen Vorhang abseits der Kameras gefunden haben soll.

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Für zusätzlichen Zündstoff sorgte unlängst ein Instagram-Posting von Sebastian höchstpersönlich. Ende Juni teilte der Bachelor ein Foto, das ihn im eleganten Zwirn zeigt. Seine kryptische Bildunterschrift: "Es wurde heiß und spät." Ob er damit bereits die Aufzeichnung der Reunion-Show gemeint hat? Das ließ der Beau zwar offen, doch der schicke Anzug und das perfekte Timing ließen die Fans im Netz sofort kombinieren, dass die emotionale Aussprache zu diesem Zeitpunkt wohl schon längst im Kasten war.