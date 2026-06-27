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Beim "Schlagerbooom"

Neue Liebes-Gerüchte um Beatrice Egli und Florian Silbereisen

Zwei Personen sitzen auf einem Bett auf einer Bühne, umgeben von fallenden Federn.
© WireImage
Am 27. Juni moderiert Florian Silbereisen wieder das große "Schlagerboom Open Air". Wer bei der Show in Kitzbühel auftritt, ist derzeit noch unbekannt. Jedoch sorgen Clips, unter anderem von Florian Silbereisen und Beatrice Egli, für Aufregung.
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Vor der Show kursieren Online-Clips vom "Schlagerboom Open Air" in Kitzbühel. Dabei singt Egli ihren DSDS-Siegersong "Mein Herz" und begeisterte das Publikum vor Ort. Scheinbar ist dies nicht ihr einziger Auftritt.

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In einem weiteren Clip tritt Egli mit Silbereisen auf. Dabei präsentierten sie ihren gemeinsamen Song "Das wissen nur wir". Egli sitzt auf einer Schaukel und ist umgeben von Rosen. Silbereisen steht hinter ihr, aber tauscht dann den Platz mit Egli. Der Moderator sitzt auf der Schaukel und die Sängerin auf seinen Schoß. Sie kommen sich sehr nah, deuten sogar einen Kuss.

Seit Jahren Liebesgerüchte

Seit Jahren kursieren Liebesgerüchte um die beiden. Zwischen ihnen könnte mehr als eine enge Freundschaft bestehen. Egli und Silbereisen wirken bei gemeinsamen Auftritten immer sehr vertraut. Sie spielen sogar regelmäßig mit den Gerüchten und heizen diese selbst an.

Bei Interviews weicht die Schlagersängerin der Frage immer wieder aus. Beim MDR-"Riverboat" fragt Kim Fischer, was zwischen ihr und Silbereisen läuft. Egli antwortet: "Das wissen nur wir und das lassen wir auch dabei."

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