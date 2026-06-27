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Hitze-Drama: ZDF reagiert auf Absage-Gerüchte

ZDF-Fernsehgarten
© DeFodi Images via Getty Images
Wegen der aktuellen Hitzewelle wächst die Sorge um Open-Air-Produktionen. Das ZDF bezieht nun Stellung zur Durchführung des "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag.
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Die Sendung ist für morgen geplant. Trotz der extremen Temperaturen in Deutschland steht eine Absage des "ZDF-Fernsehgarten" derzeit nicht zur Debatte. Auf Anfrage erklärte der Sender, dass die Live-Produktion wie geplant stattfinden soll. "Der 'ZDF-Fernsehgarten' ist eine Produktion, bei der wir häufig mit den verschiedensten Wetterlagen konfrontiert sind – auch mit sehr hohen Temperaturen", teilte das ZDF auf Anfrage des Nachrichtenportals "Merkur.de" mit. Man könne auf langjährige Erfahrungen zurückgreifen und habe bereits "eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, um den Gästen und Zuschauerinnen und Zuschauern den Aufenthalt möglichst angenehm und vor allem sicher zu gestalten".

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Umfassende Schutzmaßnahmen geplant

Um das Publikum und die Mitwirkenden bei der Sommerparty zu schützen, hat der Sender Vorkehrungen getroffen. Die Zuschauer erhalten vor Ort kostenloses Wasser sowie Fächer und Kopfbedeckungen. Zudem ist es gestattet, mehr eigene alkoholfreie Getränke mitzubringen. Für Abkühlung sorgen auf dem Gelände verteilte Duschen und zusätzliche Sonnenschirme. Diese Strategie basiert auf Erkenntnissen aus früheren Sommerausgaben bei vergleichbaren Wetterbedingungen. Ähnliche Anpassungen nehmen derzeit auch andere Sender vor, wie etwa bei der ARD-Produktion "Immer wieder sonntags".

Internationale Stargäste erwartet

Unabhängig von der Wetterlage erwartet das Publikum eine prominent besetzte Ausgabe unter dem Motto "Sommerparty". Moderatorin Andrea Kiewel (61) begrüßt unter anderem Dante Thomas (48), Garcia, Katrina And The Waves sowie Marquess. Ein besonderes Highlight der Show ist der angekündigte Auftritt von Hollywoodstar David Hasselhoff (73).

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