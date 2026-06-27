Sorge um Model: Lena Gercke (38) im Krankenhaus

Model Lena Gercke erlebt derzeit eine schwere Pechsträhne. Nach einem stressigen Umzug und einem Wasserschaden landete die 38-Jährige nun im Krankenhaus und muss einen Gips tragen.

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Das bekannte Model Lena Gercke meldet sich nach einer überaus schwierigen Woche bei ihren Fans im Netz zurück. Die erste Siegerin von "Germany’s Next Topmodel" erlebt aktuell eine regelrechte Pechsträhne, die mit einem stressigen Umzug mit ihrer Familie in ein neues Zuhause in Berlin begann.

© Messe Duesseldorf via Getty Imag

Direkt nach dem Einzug folgte die nächste Hiobsbotschaft in Form eines handfesten Wasserschadens. Die 38-Jährige nahm es zunächst noch mit Galgenhumor und beschrieb das Malheur auf Instagram als wiederkehrendes Muster:

"Egal, wo ich hinziehe oder einziehe, als Allererstes habe ich immer erst mal einen Wasserschaden", erklärte sie und sprach in diesem Zusammenhang scherzhaft sogar von einem "Fluch".

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Schock-Bilder aus dem Krankenwagen

Nach dem Wasserschaden kam es für die Zweifach-Mama allerdings noch dicker. Wenige Tage später schockierte sie ihre Community mit Aufnahmen aus einem Krankenwagen und zeigte kurz darauf einen völlig leeren Krankenhausflur in ihrer Story. "Was für eine Woche. Hier wird es in den nächsten Tagen etwas ruhiger werden", schrieb Gercke zu den besorgniserregenden Bildern, ohne jedoch vorerst konkrete Details zu ihrem genauen Gesundheitszustand zu verraten.

Mit Gipsarm zurück im neuen Heim

Kurz darauf folgte glücklicherweise ein vorsichtiges Update aus den eigenen vier Wänden. "So, der erste Schock ist überwunden. Wir sind wieder zu Hause. Jetzt heißt es Geduld haben", schrieb Gercke zu einem Foto, das ihren eingegipsten Arm zeigt. Auf dem Gips ist der Name ihrer jüngsten Tochter Lia zu lesen. Neben den gesundheitlichen Problemen machen dem Model derzeit auch emotionale Erinnerungen an ihr altes Zuhause in Berlin zu schaffen, in dem ihre beiden Töchter Lia und Zoe aufgewachsen sind. "Mein Herz blutet", gestand sie offen im Netz. In dieser schweren Zeit steht ihr Partner Dustin Schöne an ihrer Seite, während Gercke hofft, im neuen Familienheim bald endlich zur Ruhe kommen zu können.