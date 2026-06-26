Andrea Berg: Tränen-Beichte über Fremdgehen!

Schlager-Ikone Andrea Bergfeiert das 25-jährige Jubiläum ihrer Mega-Hymne "Du hast mich tausendmal belogen" am Samstag beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel.

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Als Andrea Berg vor 25 Jahren "Du hast mich tausendmal belogen" aufnahm, dachte sie nicht an ausverkaufte Stadien. "Er ist aus Liebeskummer heraus entstanden. Ich wollte das damals trotzig in die Welt hinausschreien", erinnert sich die Sängerin im Gespräch mit BILD. Kurz zuvor hatte sie erfahren, dass sie betrogen wurde. Die emotionale Tiefe beeindruckte auch ihren damaligen Produzenten Eugen Römer, denn Berg stand buchstäblich mit Tränen in der Stimme am Mikrofon. Heute sieht sie das Lied als "Abrechnung mit den Ex-Männern" und als Trostpflaster für Millionen Menschen mit gebrochenem Herzen.

Neues Jubiläums-Album und privates Happy End

Passend zum Jubiläum bringt die 60-Jährige ihr legendäres Best-of-Album von 2001 – das es einst sogar ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte – neu heraus. Unter dem Titel "Das kann uns keiner nehmen" erscheinen die Kult-Schätze in modernisiertem Soundgewand, ohne jedoch den Zauber des Originals zu zerstören. Nostalgiker dürfen sich sogar auf eine Musikkassette freuen.

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Privat hat die Ausnahmekünstlerin den Herzschmerz längst hinter sich gelassen. Seit 2007 ist sie glücklich mit dem Sportmanager Uli Ferber (66) verheiratet. "Die Liebe verzeiht alles, und sie lässt einen über sich hinauswachsen", schwärmt sie heute und betont, mit keinem anderen alt werden zu wollen.

Mit der Harley auf die Bühne – für den guten Zweck

In Florian Silbereisens TV-Show (Samstag, 20.15 Uhr, ORF) plant Andrea Berg nun einen spektakulären Auftritt: Sie wird mit einer Harley-Davidson auf die Bühne fahren. Die Aktion ist eine rührende Hommage an ihre eigene Jugend, als sie mit 18 Jahren Motorrad fuhr und ihr Vater nachts besorgt auf sie wartete.

Gleichzeitig dient der PS-starke Auftritt einem guten Zweck. Die Maschine wird im Rahmen der Harley-Davidson-Charity-Tour zugunsten muskelkranker Kinder verlost. Andrea Berg zeigt sich anlässlich ihres runden Geburtstags und des Hit-Jubiläums rundum zufrieden: Sie habe viel Ballast abgeworfen und genieße das Leben. Ihr einziger, offener Traum? "Einmal im Leben möchte ich eine Meeresschildkröte in freier Natur sehen."