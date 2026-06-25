TV
E-Paper
Stars

Ärger am Gate

Influencerin zu freizügig? Eklat um Österreich-Flug

Influencerin Edda Elisa Pilz (25)
© Instagram/edda.elisa
Der Urlaub steht vor der Tür, doch plötzlich verweigert die Crew am Gate den Einstieg. Grund dafür ist oft keine fehlende Bordkarte, sondern das falsche Outfit im Flugzeug.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Berliner Fitness-Influencerin Edda Elisa Pilz ist genau das passiert. Die 25-Jährige, die auf TikTok mehr als 600.000 Follower hat und die Show "Sommerhaus der Stars" gewann, wollte von Berlin aus einen Lufthansa-Flug nach Österreich antreten. Ihr Outfit bestand aus einem Sport-BH und einer kurzen Sporthose. Am Gate wurde ihr Look jedoch als zu freizügig eingestuft. Erst nachdem sie eine Kapuzenjacke übergezogen und diese komplett geschlossen hatte, durfte sie schließlich an Bord gehen.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Ab 39 Grad sollten Sie den Ventilator ausschalten - aus diesem Grund

Wieder Badeunfall: Pensionist (85) stirbt im Attersee

Keine festen Kleidungsregeln

Der Vorfall sorgt für Diskussionen unter Reisenden. Eine offizielle Kleiderordnung für das Flugzeug sucht man bei der Lufthansa allerdings vergeblich. Weder öffentlich noch in den allgemeinen Beförderungsbedingungen gibt es konkrete Verbote für bestimmte Oberteile oder Hosenlängen. Wenn Kleidung allerdings sehr knapp bemessen ist oder wie Unterwäsche wirkt, kann es am Flughafen Probleme geben. Die endgültige Entscheidung über den Mitflug liegt immer bei der jeweiligen Crew vor Ort.

Barfuß fliegen verboten

Ein ähnliches Risiko gehen Passagiere ein, die ohne Schuhe reisen möchten. Während die Lufthansa keine einfache Verbotsregel für nackte Füße hat, greifen andere Fluggesellschaften härter durch. American Airlines verbietet nackte Füße und anstößige Kleidung in ihren Bedingungen ausdrücklich. Dies hat vor allem hygienische Gründe, da Toiletten, Sitze und Teppiche im Flugzeug von sehr vielen Passagieren genutzt werden. Zudem stellt Barfußlaufen in Ausnahmesituationen ein Sicherheitsrisiko dar.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trotz Epstein-Skandal: Prinz Andrew beharrt auf seinen royalen Titeln

König Charles III. besucht Jiu-Jitsu-Akademie und bekommt weißen Gürtel

Hautkrebs-Diagnost für Kult-Star Jazz Gitti

Minus 14 Kilo: ZDF-Star Ronja Forcher verrät Trick

Marco Pogo, Omar Sarsam und Co. kicken für guten Zweck

Influencerin zu freizügig? Eklat um Österreich-Flug

Endlich! Reese zeigt ihre neue Liebe

Helene Fischer bekommt ihre eigene Briefmarke

"Das schmerzt": Naschenweng nimmt Abschied von treuem Freund

Formel-1-Liebesfieber: Kommt Kim Kardashian nach Spielberg