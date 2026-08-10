Zeit nach Ehe-Aus
Hollywood-Star Brad Pitt spricht über seine dunkelste Lebensphase
Im Interview mit dem Magazin "Esquire" offenbart der 62-Jährige, dass ihn die Zeit nach dem Ende seiner Ehe mit Angelina Jolie (51) an den Rand des Abgrunds führte. Er spricht dabei offen über seine damalige mentale Verfassung. "Ich hatte nie Selbstmordgedanken, abgesehen von einer kurzen Phase in meinem Leben. Und in dieser einen kurzen Phase dachte ich einfach – ich konnte einfach nicht – ich sah einfach keinen Ausweg. Der Schmerz war so erdrückend, dass – ich hatte zwar nicht vor, es tatsächlich zu tun, aber ich konnte diesen Wunsch spüren – ich konnte die Kugel in meinem Kopf spüren, und es fühlte sich wie eine Erleichterung an", so Pitt.
Überlebensinstinkt rettete den Star
Dass er diese dunkle Zeit überstand, schreibt der Schauspieler seinem Überlebensinstinkt zu. "Ich dachte: 'Oh, okay, jetzt verstehe ich es' – ich verstehe Selbstmord in dem Sinne, dass es einfach nur Erleichterung ist. Es geht nur darum, Erleichterung von dem Schmerz zu finden. Aber ich glaube auch, dass wir unglaubliche Überlebensinstinkte haben. Und bei mir hat das sofort eingesetzt, aber es war einfach verdammt schwer. Und du sprichst hier mit einem Typen, der im Lotto gewonnen hat."
Konflikte in der Familie
Die Hintergründe seiner damaligen Krise benennt Pitt als "familiäre Angelegenheiten". Genaue Details dazu ließ er offen, betonte jedoch, dass es sich nicht um "Kinderkram" gehandelt habe. Gemeinsam mit Jolie hat er die Kinder Maddox (25), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) sowie die 18-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox. Berichten zufolge besteht derzeit kein Kontakt zu seinem Nachwuchs. Das Paar hatte sich 2016 nach zwölf Jahren Beziehung getrennt, nachdem Jolie nach einem Vorfall während eines Privatflugs, bei dem Pitt stark alkoholisiert war, die Scheidung eingereicht hatte.
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Rückkehr zum gelegentlichen Alkohol
Nach der Trennung suchte Pitt Hilfe bei den Anonymen Alkoholikern. Nach sieben Jahren der Abstinenz gibt es nun eine neue Entwicklung: Der Schauspieler ist nicht mehr komplett trocken. "Ich war sieben Jahre lang trocken. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden", gesteht er. Er betont jedoch, dass er Alkohol nur noch in Maßen konsumiere, auch wenn ihm die Gefahr dieses Schrittes bewusst sei.
(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)
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