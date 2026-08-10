Konzert-Stopp: Sorge um Pop-Legende Rod Stewart

Popstar Rod Stewart (81) hat ein Konzert in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wegen eines "unvorhergesehenen aber kleinen medizinischen Eingriffs" würde der Auftritt nicht stattfinden, teilte die Veranstaltungsstätte Riverbend Music Center am Tag des geplanten Konzerts mit. Es soll nachgeholt werden. "Es wird erwartet, dass sich Rod schnell erholt, und er freut sich darauf, nach Cincinnati zurückzukehren", hieß es weiter.

Weitere Angaben zu dem Eingriff machte der "Forever Young"-Sänger in seinen sozialen Medien nicht. In dieser Woche standen im Rahmen seiner laufenden "One Last Time"-Tournee weitere Konzerte in den USA an. Laut der Tourdaten sind bis Mitte September Auftritte in den USA und in Mexiko geplant.

Rod Stewart auf der Tribüne während des Europa-League-Spiels zwischen Feyenoord und Celtic FC im Feyenoord-Stadion De Kuip am 27. November 2025 in Rotterdam, Niederlande. © ANP via Getty Images

Sauerstoff auf der Bühne

Stewart ("Da Ya Think I"m Sexy?", "Sailing", "Maggie May") hatte in den vergangenen Monaten mehrere Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Mitte Juni musste der britische Rocker bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Utah eine kurze Pause einlegen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Dies berichtete damals das Promi-Portal TMZ und veröffentlicht auch ein Video des Vorfalls. Auf der Aufnahme wirkte der 81-Jährige zunächst geschwächt, bewegte sich kaum und stützte sich während des Singens ab. Mitarbeiter eilten laut TMZ mit einer Sauerstoffflasche herbei. Nach einer kurzen Unterbrechung ging das Konzert weiter.