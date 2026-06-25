Todes-Drama
Wieder Badeunfall: Pensionist (85) stirbt im Attersee
Tragischer Badeunfall im Attersee: Ein 85-Jähriger ist am Dienstagvormittag beim Schwimmen ums Leben gekommen. Eine Augenzeugin auf einem Standup-Paddle bemerkte gegen 8.30 Uhr, dass der Pensionist nur wenige Meter vom Ufer entfernt plötzlich unterging. Die Frau, die mit einem Standup-Paddle-Board unterwegs war, reagierte sofort und setzte die Rettungskette in Gang.
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Große Suchaktion im See
Binnen kürzester Zeit rückten Einsatzkräfte von Wasserrettung und Feuerwehr an. Taucher suchten den Bereich ab und entdeckten den Vermissten schließlich in rund zehn Metern Tiefe und wenige Meter vom Ufer entfernt. Trotz aller Bemühungen konnte der Notarzt jedoch nur noch den Tod des 85-Jährigen feststellen.
Bereits sechstes Todesopfer in dieser Woche
Warum der ältere Mann plötzlich unterging, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen. Der Vorfall ist bereits der 6. tödliche Unfall in ganz Österreich seit Sonntag.
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