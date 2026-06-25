Breaking News
Drei tote Männer in Marchfeldkanal!
NÖ. Bei den drei Toten soll es sich ersten Infos zufolge um drei junge Wiener (25 bis Anfang 30) handeln, die auch schon seit mehreren Tagen als vermisst gemeldet worden waren. Zur Klärung der Todesumstände hat das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen übernommen.
Auch interessant
Die Tatortgruppe ist derzeit mit der Spurensicherung am Fundort beschäftigt. Unfall oder Gewaltverbrechen – derzeit ist noch alles höchst unklar.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden