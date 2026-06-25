Drei tote Männer in Marchfeldkanal!

Schockfund im Bezirk Korneuburg: Donnerstag in der Früh wurden im Marchfeldkanal bei Gerasdorf drei Leichen entdeckt. Offenbar sind drei junge Männer bei einem Stand-up-Paddel-Ausflug ertrunken.

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NÖ. Bei den drei Toten soll es sich ersten Infos zufolge um drei junge Wiener (25 bis Anfang 30) handeln, die auch schon seit mehreren Tagen als vermisst gemeldet worden waren. Zur Klärung der Todesumstände hat das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen übernommen.

Die Tatortgruppe ist derzeit mit der Spurensicherung am Fundort beschäftigt. Unfall oder Gewaltverbrechen – derzeit ist noch alles höchst unklar.