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Täter auf der Flucht

Mann in Tiroler Wohnung niedergestochen

Messer-Mord: Mann tötet Freundin auf Supermarkt-Parkplatz
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Ein Mann ist Donnerstagnachmittag in einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten im Zuge einer Auseinandersetzung von einem vorerst unbekannten Täter niedergestochen worden.
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Das Opfer wies mehrere Stichverletzungen auf und wurde in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei am Abend. Es bestand akute Lebensgefahr. Der Täter befand sich auf der Flucht. Die näheren Hintergründe waren vorerst nicht bekannt.

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