Täter auf der Flucht
Mann in Tiroler Wohnung niedergestochen
Das Opfer wies mehrere Stichverletzungen auf und wurde in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei am Abend. Es bestand akute Lebensgefahr. Der Täter befand sich auf der Flucht. Die näheren Hintergründe waren vorerst nicht bekannt.
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Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes auf. Etwaige Zeugen wurden um Hinweise gebeten.
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