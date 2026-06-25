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Stromausfall

Black-out legt Wiener Innenstadt lahm

Person steht vor dem Restaurant Leberkas-Pepi in Wien, das wegen Stromausfall geschlossen ist.
© oe24
Am Donnerstagnachmittag legt ein Stromausfall die Wiener Innenstadt lahm. Shops auf der Kärntner Straße haben kein Licht, und Ampeln sind ausgefallen.
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Die Wiener Innenstadt hat keinen Strom! Laut der Wiener Netze soll es am Donnerstag seit 16.54 Uhr zu einem groben Stromausfall in der Wiener City gekommen sein.

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Dabei haben mehrere Geschäfte auf der Kärntner Straße keinen Strom, und die Elektronik ist ausgefallen. Die Störungen sind bis zum Karlsplatz bemerkbar. Die ausgefallenen Ampeln sorgen am Ring für Verkehrschaos.

Andere Bezirke kurz betroffen

Wie die Wiener Netze melden, soll es in einem Umspannwerk aus bisher unbekannten Gründen zu einer Schutzauslösung gekommen sein. Wieso diese ausgelöst wurde, wird nun untersucht.

Eingang zu einem Geschäftscafé bei Tageslicht, Personen stehen vor und im Laden.
Stromausfall in Wiener Innenstadt © oe24

Auch im 2., 3. und 4. Bezirk wurden Umspannwerke lahmgelegt. Diese waren schnell wieder aktiv. Im ersten Bezirk sind zehn Traffostationen im Bereich der Bastei, der Bösendorfer Straße, der Elisabethstraße sowie am Kärntner Ring außer Betrieb.

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