Stromausfall
Black-out legt Wiener Innenstadt lahm
Die Wiener Innenstadt hat keinen Strom! Laut der Wiener Netze soll es am Donnerstag seit 16.54 Uhr zu einem groben Stromausfall in der Wiener City gekommen sein.
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Dabei haben mehrere Geschäfte auf der Kärntner Straße keinen Strom, und die Elektronik ist ausgefallen. Die Störungen sind bis zum Karlsplatz bemerkbar. Die ausgefallenen Ampeln sorgen am Ring für Verkehrschaos.
Andere Bezirke kurz betroffen
Wie die Wiener Netze melden, soll es in einem Umspannwerk aus bisher unbekannten Gründen zu einer Schutzauslösung gekommen sein. Wieso diese ausgelöst wurde, wird nun untersucht.
Auch im 2., 3. und 4. Bezirk wurden Umspannwerke lahmgelegt. Diese waren schnell wieder aktiv. Im ersten Bezirk sind zehn Traffostationen im Bereich der Bastei, der Bösendorfer Straße, der Elisabethstraße sowie am Kärntner Ring außer Betrieb.
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