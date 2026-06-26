Bub (3) im Kinderbecken wiederbelebt

Der Bub trieb bei der Rutsche plötzlich reglos mit dem Gesicht nach unten im Kinderbecken. Zwei Badegäste reagierten blitzschnell.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Stmk. Ein dreijähriger Bub hat Donnerstagnachmittag nach einem Badeunfall im St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wiederbelebt werden müssen. Der Kleine war mit anderen Kindern im Bereich der Kinderrutsche. Plötzlich trieb er mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Zwei Badegäste zogen ihn heraus und begannen mit der Reanimation. Diese wurde von zwei Notärzten fortgesetzt, bis der Bub stabil war. Dann wurde er in die Kinderklinik geflogen.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, passierte der Unfall gegen 17.40 Uhr im Kinderbecken des Freibads. Wie es dazu kam, war vorerst unklar. Die Ermittlungen sind angelaufen. Die Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut, während der Bub von der Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 17 nach Graz geflogen wurde.