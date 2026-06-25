Drei Verletzte
Zigarettenasche Auslöser für Gasthaus-Brand
Einen entsprechenden "Kurier"-Onlinebericht bestätigte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Donnerstag auf Anfrage. Der Dachstuhl des Objekts war hauptbetroffen gewesen, drei Verletzte wurden zur Versorgung ins Spital gebracht.
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Die Ursachenerhebung wurde vom Landes- und Bundeskriminalamt durchgeführt. Beteiligt war auch der Bezirksbrandermittler.
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