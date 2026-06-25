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Österreich

Tödlicher Unfall

Biker stirbt bei Crash mit Bundesheer-Fahrzeug

Militärischer Unimog-LKW fährt im Gelände durch bewaldetes Gebiet.
© Bundesheer/Korporal der Miliz De
Der Motorradlenker erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen.
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In Wiesmath (Bezirk Wiener Neustadt) ist Donnerstagmittag auf der L149 ein Motorradfahrer in einen entgegenkommenden Unimog des Bundesheeres geprallt. Der Biker erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen, teilte Heeressprecher Michael Bauer der APA mit. Das Fahrzeug der Garde war demnach in einer Kolonne mit weiteren Kfz des Bundesheeres unterwegs gewesen, den Rahmen dafür bildete die Ausbildungsübung "Wechselland 26" der Theresianischen Militärakademie.

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Bauer zufolge schritten mehrere Ersthelfer vergeblich ein. Auch ein Notarzthubschrauber wurde alarmiert. Lenker und Beifahrer des Unimogs sowie der Kolonnenkommandant werden nun psychologisch betreut.

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