Tödlicher Unfall
Biker stirbt bei Crash mit Bundesheer-Fahrzeug
In Wiesmath (Bezirk Wiener Neustadt) ist Donnerstagmittag auf der L149 ein Motorradfahrer in einen entgegenkommenden Unimog des Bundesheeres geprallt. Der Biker erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen, teilte Heeressprecher Michael Bauer der APA mit. Das Fahrzeug der Garde war demnach in einer Kolonne mit weiteren Kfz des Bundesheeres unterwegs gewesen, den Rahmen dafür bildete die Ausbildungsübung "Wechselland 26" der Theresianischen Militärakademie.
Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Auch interessant
Bauer zufolge schritten mehrere Ersthelfer vergeblich ein. Auch ein Notarzthubschrauber wurde alarmiert. Lenker und Beifahrer des Unimogs sowie der Kolonnenkommandant werden nun psychologisch betreut.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden