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Tunesier verhaftet

Ex-Knacki trat schwangerer Freundin  in Bauch

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© APA
Weil ein anderer seine Freundin geschwängert hatte, während er im Gefängnis war, drehte ein Tunesier in Wien durch.
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Wien. Polizisten der Inspektion Keplergasse nahmen am Mittwochmittag einen 27-jährigen tunesischen Staatsangehörigen in einer Wohnung in Favoriten fest. Der Nordafrikaner steht im Verdacht, seine 23-jährige Lebensgefährtin eingeschlagen, getreten und mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht zu haben. Nachbarn hatten die verzweifelten Schreie der Frau gehört und am Notruf Alarm geschlagen. Als sich die Beamten Zutritt zu der Wohnung an der angegebenen Adresse verschafften, fanden sie das Opfer mit Verletzungen im Gesichtsbereich sowie Schürfwunden am ganzen Körper auf, die eindeutig auf eskalierte häusliche Gewalt zurückzuführen waren.

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Zudem klagte die junge Frau - die schwanger ist - über Bauchschmerzen, nachdem ihr der 27-Jährige gegen den Bauch getreten haben soll.Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zu der Prügelattacke gekommen sein, weil die 23-Jährige von einem anderen schwanger sei, während ihr Mann im Gefängnis war. Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Ex-Knacki befindet sich (wieder einmal) in Haft.

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